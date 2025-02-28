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«Дома ушло бы более 10 лет, в Европе смогу накопить за восемь месяцев»

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  • 28.02.2025, 8:52
  • 4,078
«Дома ушло бы более 10 лет, в Европе смогу накопить за восемь месяцев»
иллюстративное фото

Как белорусы работают в ЕС, чтобы купить квартиру.

В 2024 году в большинстве городов страны были поставлены рекорды по количеству сделок по продаже квартир: в среднем по регионам показатель вырос на 10−15%. Сейчас в Беларуси многим трудно купить собственное жилье, а накопить даже на первоначальный взнос бывает непросто. CityDog поговорил с белорусами, которые уехали работать в ЕС, чтобы быстрее заработать нужную сумму, и узнал, сколько времени им на это потребуется.

Дмитрий: «В Европе я зарабатываю в 3−4 раза больше, чем в Беларуси»

— У меня есть жена и маленький полуторагодовалый ребенок в Гродно, но уже больше года я работаю водителем грузовика в одной из логистических компаний Германии. Моя работа — доставка товаров со склада клиентам. Каждый день мы загружаем товар, развозим его по 15−17 точкам и возвращаемся на базу. Рабочий день обычно начинается в 6 утра и заканчивается около 4 вечера, но иногда удается закончить раньше.

До этого я более 5 лет работал инженером-механиком в сельхозорганизации в Беларуси. Зарплата была выше средней по стране, но все равно сейчас в Европе я зарабатываю в 3−4 раза больше, чем в Беларуси. Работу нашел через знакомого — и даже потянул за собой других своих приятелей.

Основная причина, почему я работаю за границей, — это, разумеется, деньги. Хотелось бы купить квартиру, машину, жить комфортнее и закрывать все потребности семьи. Конечно, заработать на жилье можно и в Беларуси, но там на это ушло бы более 10 лет. В Европе же, если я буду работать без перерывов, смогу накопить на квартиру примерно за 8 месяцев. Если ездить домой, тратить деньги на себя и семью, то это займет 3−4 года.

Среди моих знакомых, кто тоже работает в Европе, большинство копит на жилье быстрее, чем это было бы в Беларуси. Обычно уходит 5−6 лет, чтобы купить квартиру, а в Беларуси на это потребовалось бы 10−12 лет, если принципиально откладывать деньги. Конечно, у всех разные ситуации: кто-то быстрее справляется, кто-то дольше.

Однако работа в Европе — это не для всех. Здесь есть только один плюс: деньги. Все остальное — сплошные минусы: ты здесь чужой, есть языковой барьер, нет ощущения дома.

Ну и самый главный минус — это разлука с семьей. В Беларуси ты всегда дома, с родными, а здесь этого не хватает: обычно я работаю месяц, а потом две недели дома или по схеме «две недели через неделю».

Но, пока есть возможность заработать быстрее, я работаю. Если вдруг станет совсем тяжело или изменятся обстоятельства, я всегда могу вернуться домой и устроиться там на работу. Жена поддерживает меня, понимает, что это временно, и тоже скучает. Благо есть видеосвязь, можно видеть ребенка и общаться с ним. Пока он еще маленький и не так сильно ощущает мое отсутствие.

Как только заработаю нужную сумму — вернусь в Беларусь, потому что там мне все-таки комфортнее.

Алексей: «В планах, если все будет хорошо, покупка жилья примерно за 50−60 тысяч долларов»

— За последние два года в Польше я сменил несколько работ. Начинал со склада под Варшавой, где зарплата была так себе: около 5500 злотых на руки (примерно 4381 руб.). После этого решил пойти работать к знакомому на стройку. Я в этом деле такой себе профессионал, поэтому делаю то, что говорят: иногда просто «принеси-подай», иногда вяжу арматуру и работаю с разными растворами.

Зарплата на стройке значительно выше. Если работать с одним выходным и по 12 часов, то в месяц чистыми будет получаться от 8000 злотых (около 6373 руб.). При этом иногда знакомые беларусы зовут на разные подработки: кому-то в квартирах могу помочь с натяжным потолком, кому-то прошпаклюю стены или обои поклею. В целом если не лениться, то на таких халтурах можно получить еще 4000−5000 злотых (около 3186−3983 руб.).

И ради чего все это? Да чтобы свои квадратные метры появились в Бресте. Мы с женой оба из небольшого города Жабинка в Брестской области. После школы поехали в Брест учиться, а потом начали работать. У жены, которая работает в детском саду воспитательницей, зарплата совсем небольшая: в лучшем случае 900−1000 руб. А у меня (электрика в прошлом) в редких случаях она доходила до 2000 руб.

На такие деньги купить нормальную квартиру не 30 «квадратов», мягко говоря, сложновато, поэтому жена и отправила работать. В планах, если все будет хорошо, покупка жилья примерно за 50−60 тыс. долларов. Правда, за эти два года работы в ЕС удалось накопить только 10 тыс. Но, несмотря на это, здесь я вижу больше шансов заработать, чем в родном городе: в Польше много подработок, всегда нужны рабочие руки, к тому же и жена, возможно, приедет, чтобы работать на том же складе. Может, хотя бы так получится быстрее накопить на свое жилье, чтобы в итоге не остаться жить на улице.

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