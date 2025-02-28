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Трамп предупредил, что война в Украине может никогда не закончиться

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  • 28.02.2025, 9:01
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Трамп предупредил, что война в Украине может никогда не закончиться

Много удивительных вещей происходит со сделками.

США «усердно работают» над урегулированием военного конфликта в Украине, но война никогда не закончится, если мирное соглашение не будет заключено в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп.

«Я имел телефонные переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным и [президентом Украины Владимиром] Зеленским. И наша команда говорила с генсеком НАТО, чтобы прекратить эту войну. Я думаю, у нас хороший прогресс, мы движемся в правильном направлении. Я думаю, или это (заключение мирного соглашения. — ТМТ) произойдет очень быстро, или это не произойдет никогда», — сказал Трамп.

По его словам, шагом на пути к мирному соглашению должно стать прекращение огня. При этом Трамп выразил уверенность, что Путин не будет нарушать договоренности по Украине. «Думаю, он будет выполнять то, что пообещает», — сказал Трамп. В связи с этим он исключил, что после урегулирования конфликта боевые действия возобновятся. Глава Белого дома пообещал продолжить «продвижение к миру» на встрече с украинским лидером Зеленским 28 февраля, с которым он намерен подписать соглашение по природным ресурсам.

Накануне Трамп пообещал в ходе переговоров по Украине добиваться, чтобы Киев вернул себе «как можно больше» оккупированных российской армией территорий. Он подчеркнул, что Путину придется пойти на уступки, но не уточнил, на какие именно. В то же время Трамп признался, что не может гарантировать заключение мирного договора между Киевом и Москвой, поскольку «много удивительных вещей происходит со сделками».

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