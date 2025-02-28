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Украинские F-16 от перехвата ракет РФ перешли к более дерзким миссиям

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  • 28.02.2025, 9:15
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Украинские F-16 от перехвата ракет РФ перешли к более дерзким миссиям

F-16 покинули свою зону комфорта.

Командование ВС ВСУ все чаще отправляет самолеты F-16 на более опасные миссии, чем в 2024 году.

Украинские F-16 покинули свою зону комфорта, когда только перехватывали ракеты и дроны-камикадзе, и теперь все чаще появляются вдоль линии фронта, пишет Forbes.

В Сети все чаще можно видеть кадры с F-16, которые пролетают в восточной части Украины. Некоторые самолеты вооружены ракетами AIM-9 с инфракрасным наведением и ракетами AIM-120 с радиолокационным наведением.

Некоторые оснащены 8 бомбами малого диаметра и контейнером для РЭБ AN/ALQ-131, а также четырьмя ракетами класса «воздух - воздух». Такие ракеты позволяют поражать вражеские цели как на земле, так и в воздухе.

«Они действуют как «летающая ПВО» с передовыми технологиями предупреждения о ракетном нападении», - отметила аналитическая группа Conflict Intelligence Team. Блок РЭБ AN/ALQ-131 - новая и критически важная возможность для ВС ВСУ.

Самолеты F-16, которые Киев получает от союзников в Европе, намного лучше оснащены, чем советские истребители типа «Су» или «МиГ».

На самолетах есть и система PIDS, выбрасывающая металлические отражатели и ракеты для обмана ракет с радиолокационным и инфракрасным наведением.

Однако даже все эти новейшие системы не делают F-16 неуязвимым. Американский летчик заявил, что блок AN/ALQ-131 даст вам фору только на мгновение для достижений своей цели. Однако эта способность самозащиты может не сохраниться.

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