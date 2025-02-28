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Украинские беспилотнкии «А-22» появились в неожиданном для россиян месте

  • 28.02.2025, 9:23
  • 3,018
Украинские беспилотнкии «А-22» появились в неожиданном для россиян месте

Чтобы поражать российские полки, дивизии и армии там, где они наиболее уязвимы.

Изначально Киев использовал спортивные самолеты «А-22» для нанесения ударов вглубь РФ, однако с недавних пор такие дроны были замечены у линии фронта.

На днях в Сети появились кадры, как вражеский солдат на Брянщине не сумел сбить из стрелкового оружия низко летящий А-22. Спустя время где-то вдалеке раздался взрыв: беспилотник сбросил на позицию врага авиабомбу, пишет Forbes.

Эксперты обратили внимание на тот факт, что обычно А-22 используется для поражения НПЗ и тыловых штабов врага. Сейчас же дрон замечен ближе к линии фронта.

В этом нет ничего удивительного, так как Украина производит много дронов различного типа. Не так давно украинские инженеры сумели модифицировать А-22. Теперь он не просто дрон-камикадзе, а бомбардировщик, который после выполнения задания возвращается на базу.

Это может позволить ему поражать российские полки, дивизии и полевые армии там, где они наиболее уязвимы: на их биваках, автопарках и складах снабжения, потенциально в 20 км от линии соприкосновения и далеко за пределами досягаемости более мелких беспилотников.

Конечно же, беспилотник не выполнит все задачи, которые без проблем выполняет боевая авиация, однако у ВС ВСУ не так много этих самых боевых самолетов.

Украине пообещали передать в общей сложности до 100 самолетов F-16 и Mirage 2000, именно поэтому имеет смысл отправлять А-22 стоимостью порядка 90 тысяч долларов на боевые задания не только вглубь РФ, но и на линию фронта.

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