В Беларуси вводят очередное пенсионное изменение 28.02.2025, 9:43

С 1 июля.

В Беларуси с 1 июля введут новшество по пенсиям — эти выплаты будут перечислять на специальные базовые счета. «Зеркало» рассказывает, в каких банках их можно открыть. Спойлер: пока не во всех.

Напомним, к 1 июля 2025 года беларусы, которые получают пенсии через банки, должны обзавестись специальными счетами, которые называются базовыми расчетными. На них и будут перечислять деньги.

Базовый счет по своим функциям не отличается от текущего. Основная разница в том, что он предполагает определенный список операций, по которым банки не берут комиссию. К примеру, это открытие и закрытие такого счета, зачисление на него социальных выплат (пенсий, стипендий и других), переводы между такими счетами, снятие наличных через банкоматы и кассы этого же банка, расчеты за товары. Посмотреть полный перечень бесплатных операций по базовому счету можно по ссылке.

Где можно открыть такие счета?

Как сообщает Нацбанк, открыть базовые расчетные счета можно в следующих финучреждениях: «Беларусбанк», «Банк БелВЭБ», «Банк Дабрабыт», «Белагропромбанк», «Белгазпромбанк», «Белинвестбанк», «Сбер Банк», «Приорбанк», «МТБанк», «Банк ВТБ (Беларусь)».

Напомним, этому изменению по выплате пенсий предшествовали другие новшества. Во-первых, с 1 июля 2022 года в Беларуси ввели требование открывать базовые расчетные счета для тех, кто с этой даты выходит на пенсию и будет получать соответствующую выплату через банки.

Во-вторых, с 1 июля 2024 года власти сократили список тех, кому эти выплаты могут бесплатно перечислять через почту, и расширили перечень тех, кому это делают через банки.

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