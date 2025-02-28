Российский турист погиб из-за нападения акул на Филиппинах 1 28.02.2025, 9:51

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Спасателям удалось забрать тело.

Турист-дайвер из России погиб у берегов Филиппин из-за нападения акулы. Об этом сообщает Associated Press (AP)

со ссылкой на местную береговую охрану.

Четверо российских туристов прибыли на лодке в воды острова Верде из близлежащего города Пуэрто-Галера с филиппинским инструктором по дайвингу. Во время погружения пятерых унесло сильным подводным течением.

Как рассказали в береговой охране, двое россиян сумели всплыть вместе с инструктором, но двое других пропали без вести. После поисков одного из ныряльщиков обнаружили в море без сознания, врачи констатировали его смерть.

«Другой российский дайвер был найден во время нападения акул. К сожалению, его правая рука была оторвана, и акулы кружили вокруг него», — рассказал начальник береговой охраны Associated Press.

По его словам, спасателям удалось забрать тело.

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