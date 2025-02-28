Белорус купил авто без договора — и пожалел 28.02.2025, 9:59

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Машину забрали.

В Смолевичах инспектор ГАИ во время проверки документов у водителя автомобиля BMW с российскими номерами заподозрил, что свидетельство о регистрации поддельное. Экспертиза это подтвердила, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.

Водитель рассказал, что купил машину в Беларуси, но не оформлял договор купли-продажи, так как собирался вскоре ее перепродать. Документы на авто он получил от продавца во время покупки.

Подозрительное свидетельство изъяли и отправили на экспертизу в Государственный комитет судебных экспертиз по Минской области. Специалисты установили, что документ подделан: он был напечатан на обычном струйном принтере, а защитные элементы лишь имитированы. Официальный бланк такого документа должен производиться специализированным предприятием, но в данном случае этого не было.

По факту обнаружения поддельного свидетельства Смолевичский РОВД проводит проверку.

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