WSJ: Трамп изменил позицию в отношении Украины 28.02.2025, 10:09

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Но не стал обещать Киеву гарантий безопасности.

Президент США Дональд Трамп занял более благожелательную позицию в отношении Украины во время встречи с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером в четверг.

В то же время, как пишет The Wall Street Journal, он не стал обещать Киеву гарантий безопасности, которых хотят европейские союзники.

Так, Стармер попытался привлечь США к миротворческой миссии на Украине. Однако Трамп неоднократно заявлял, что будет рассматривать такие варианты только после того, как между Москвой и Киевом будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

«Я уверен, что если мы заключим сделку, то она будет соблюдена», - сказал он в Овальном кабинете, добавив, что его подход будет «доверять и проверять».

В то же время Трамп смягчил некоторые из своих самых резких критических высказываний в адрес Украины, заявив, что «не может поверить», что когда-то назвал украинского президента Владимира Зеленского «диктатором», и пообещав помочь Киеву отвоевать у России как можно больше захваченных территорий.

Как отмечает WSJ, это может снизить напряженность в преддверии встречи Трампа с Зеленским, которая состоится в пятницу. «Мы отлично поладим. Я очень уважаю его», - сказал Трамп о Зеленском.

В то же время Стармеру удалось улучшить мрачные настроения между Вашингтоном и европейскими столицами из-за различий во взглядах на прекращение войны в Украине.

«Вы пытаетесь найти несуществующий разрыв между нами. Мы самые близкие нации, и сегодня у нас были очень хорошие дискуссии», - сказал он после встречи, отвечая на вопросы о позиции Трампа в отношении войны и общей внешней политики.

Как напоминает издание, украинский лидер Владимир Зеленский, стремясь сохранить заинтересованность США в защите своей страны, согласился подписать соглашение, предоставляющее американским компаниям доступ к украинским редкоземельным материалам.

Однако высокопоставленный американский чиновник заявил в четверг, что соглашение с Украиной не включает никаких конкретных обещаний по финансированию будущих боевых действий и не обязывает размещать американский персонал в регионе.

При этом британские чиновники говорят, что Стармер считает, что убеждение Трампа имеет решающее значение. Один из британских чиновников признал, что оборона Европы и Украины будет отчасти зависеть от США и их готовности поддержать созданные ими средства сдерживания.

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