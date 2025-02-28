Умер отец Григория Азаренка

Умер отец Григория Азаренка33
- 28.02.2025, 10:23
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Пропагандист скончался в день своего 60-летия.
Известный в девяностые пропагандист Юрий Азаренок, отец одиозного пропагандиста Григория Азаренка, умер 27 февраля — в день своего 60-летия, сообщают провластные телеграм-каналы.
По данным одного из каналов, Азаренок-старший скончался «по совокупности болезней».
«Сложный характером — не со всеми на государственной службе он уживался. Он будет захоронен в Лепеле на земле предков», — говорится в некрологе.