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Илья Протас набрал 100+ очков в сильнейшей юниорской лиге Канады

  • 28.02.2025, 10:41
Илья Протас набрал 100+ очков в сильнейшей юниорской лиге Канады
Илья Протас

Белорусский хоккеист демонстрирует великолепную результативность.

Илья Протас продолжает демонстрировать великолепную результативность в лиге Онтарио (OHL), которая считается сильнейшей среди юниорских хоккейных лиг в Канаде. У белоруса в активе уже 101 очко.

В очередном матче регулярного чемпионата «Виндзор Спитфайрз», за который выступает Протас, разгромил «Питерборо Питс» — 7:1. Илья забросил сам, дважды ассистировал партнерам и был признан второй звездой матча, cообщает сайт КХЛ.

18-летний белорус набрал уже 101 (42+59) очко в 53 матчах сезона. Это четвертое место во всей лиге — от лучшего бомбардира Протас отстает на 14 баллов. По голам Илья делит третью позицию, а по показателю полезности (+48) он на чистом третьем месте.

В регулярном чемпионате OHL команды проведут по 68 матчей. «Виндзор» после 58 игр идет вторым в своей конференции, команда обеспечила себе место в плей-офф.

Протасу есть к чему стремиться. В сезоне-2006/07 белорусский нападающий Сергей Костицын набрал в лиге Онтарио 131 (40+91) очко в 59 матчах. Он тогда выступал за «Лондон Найтс». На то, чтобы приблизиться или превзойти цифры Костицына, у форварда «Виндзора» осталось десять игр.

Напомним, Илья — младший брат нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Алексея Протаса. В 2024-м Протас-младший был задрафтован «Вашингтоном» в третьем раунде под общим 75-м номером.

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