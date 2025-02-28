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В Минске на станции метро из поезда высадили пассажиров

  • 28.02.2025, 10:57
  • 3,032
В Минске на станции метро из поезда высадили пассажиров
иллюстративное фото

Что произошло?

На станции метро «Аэродромная» в 08.28 по техническим причинам высадили пассажиров из поезда, следовавшего по первому главному пути. Состав сняли с линии для проведения техобслуживания, сообщили БелТА в пресс-службе Минского метрополитена.

Движение поездов было оперативно восстановлено. Уже в 08.29 на станцию прибыл следующий состав, который забрал всех ожидавших на платформе пассажиров.

В настоящее время третья линия метро работает в штатном режиме.

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