В Минске на станции метро из поезда высадили пассажиров 28.02.2025, 10:57

3,032

иллюстративное фото

Что произошло?

На станции метро «Аэродромная» в 08.28 по техническим причинам высадили пассажиров из поезда, следовавшего по первому главному пути. Состав сняли с линии для проведения техобслуживания, сообщили БелТА в пресс-службе Минского метрополитена.

Движение поездов было оперативно восстановлено. Уже в 08.29 на станцию прибыл следующий состав, который забрал всех ожидавших на платформе пассажиров.

В настоящее время третья линия метро работает в штатном режиме.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com