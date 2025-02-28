В Минске на станции метро из поезда высадили пассажиров
- 28.02.2025, 10:57
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Что произошло?
На станции метро «Аэродромная» в 08.28 по техническим причинам высадили пассажиров из поезда, следовавшего по первому главному пути. Состав сняли с линии для проведения техобслуживания, сообщили БелТА в пресс-службе Минского метрополитена.
Движение поездов было оперативно восстановлено. Уже в 08.29 на станцию прибыл следующий состав, который забрал всех ожидавших на платформе пассажиров.
В настоящее время третья линия метро работает в штатном режиме.