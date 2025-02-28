«Разве я это говорил?»: Трамп не поверил, что назвал Зеленского диктатором 8 28.02.2025, 11:24

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Фото: Getty Images

Американский президент также заявил о своем недоверии к Путину.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что «не может поверить, что назвал украинского лидера Владимира Зеленского диктатором». Такое заявление он сделал во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает ВВС.

«Разве я это сказал? Не могу поверить, что я мог это сказать», - так Трамп ответил на вопрос, считает ли он по-прежнему Зеленского диктатором.

Также американский президент, комментируя свое доверие к президенту РФ Владимиру Путину, сказал «доверяй, но проверяй».

Он заявил, что его запланированное соглашение с Зеленским о добыче полезных ископаемых фактически станет гарантийным «страховым механизмом» для Украины, пишет The Guardian.

«Президент Зеленский приедет ко мне в пятницу утром. Мы подпишем действительно очень важное соглашение для обеих сторон, потому что оно обеспечит нам доступ к этой стране и позволит там работать», - пояснил Трамп.

Он также добавил, что это «можно назвать страховым механизмом». После его подписания он готов обсуждать размещение миротворческих сил:

"Сначала нам нужно соглашение, прежде чем говорить о миротворцах. Мы еще его не подписали.

Трамп положительно оценил шаги России в вопросе урегулирования войны в Украине, отметил прогресс в его достижении. По его словам, он не думает, что Путин снова вторгнется в Украину, если будет подписано мирное соглашение.

На вопрос, считает ли он, что российский президент снова вторгнется в Украину без достаточных гарантий безопасности, Трамп ответил:

«Я думаю, что когда мы заключаем соглашение - это есть соглашение».

Американский лидер добавил, что обеспечение безопасности в Украине после достижения соглашения - это самая легкая часть, а вот сам процесс договоренностей является самым сложным.

«Мы, конечно, постараемся вернуть Украине как можно больше земли. Но вступления Украины в НАТО не произойдет», - добавил он.

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