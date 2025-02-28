«Разве я это говорил?»: Трамп не поверил, что назвал Зеленского диктатором

«Разве я это говорил?»: Трамп не поверил, что назвал Зеленского диктатором8
- 28.02.2025, 11:24
- 2,080
Американский президент также заявил о своем недоверии к Путину.
Президент США Дональд Трамп утверждает, что «не может поверить, что назвал украинского лидера Владимира Зеленского диктатором». Такое заявление он сделал во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает ВВС.
«Разве я это сказал? Не могу поверить, что я мог это сказать», - так Трамп ответил на вопрос, считает ли он по-прежнему Зеленского диктатором.
Также американский президент, комментируя свое доверие к президенту РФ Владимиру Путину, сказал «доверяй, но проверяй».
Он заявил, что его запланированное соглашение с Зеленским о добыче полезных ископаемых фактически станет гарантийным «страховым механизмом» для Украины, пишет The Guardian.
«Президент Зеленский приедет ко мне в пятницу утром. Мы подпишем действительно очень важное соглашение для обеих сторон, потому что оно обеспечит нам доступ к этой стране и позволит там работать», - пояснил Трамп.
Он также добавил, что это «можно назвать страховым механизмом». После его подписания он готов обсуждать размещение миротворческих сил:
"Сначала нам нужно соглашение, прежде чем говорить о миротворцах. Мы еще его не подписали.
Трамп положительно оценил шаги России в вопросе урегулирования войны в Украине, отметил прогресс в его достижении. По его словам, он не думает, что Путин снова вторгнется в Украину, если будет подписано мирное соглашение.
На вопрос, считает ли он, что российский президент снова вторгнется в Украину без достаточных гарантий безопасности, Трамп ответил:
«Я думаю, что когда мы заключаем соглашение - это есть соглашение».
Американский лидер добавил, что обеспечение безопасности в Украине после достижения соглашения - это самая легкая часть, а вот сам процесс договоренностей является самым сложным.
«Мы, конечно, постараемся вернуть Украине как можно больше земли. Но вступления Украины в НАТО не произойдет», - добавил он.