Производитель ракет NASAMS создает компанию в Украине
- 28.02.2025, 11:55
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Перспективы потрясающие.
Норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace планирует производить в Украине ракеты для систем ПВО NASAMS. Речь идет о производстве сотен ракет.
Об этом заявил президент компании Эйрик Ли в интервью Euractiv.
«Мы сейчас создаем компанию в Украине. Мы ведем тесные переговоры с представителями украинской промышленности по созданию совместного предприятия. Первоочередным приоритетом является увеличение производства ракет для нашей системы противовоздушной обороны в Украине на основе украинских технологий», - рассказал Ли.
По его словам, речь идет о массовом производстве ракет и возможности создания совместных с Украиной предприятий в течение нескольких месяцев.
«В долгосрочной перспективе, когда война закончится, Украина может стать частью цепочки поставок ракет для систем противовоздушной обороны. Сейчас в Украине происходит много инноваций, и мы будем их частью. Для нас важно быть там», - сказал он.
Системы NASAMS для Украины
NASAMS - это норвежский передвижной зенитно-ракетный комплекс, который может выпустить 72 ракеты за 12 секунд. Его применяют для сбивания самолетов, вертолетов и крылатых ракет в радиусе до 40 км.