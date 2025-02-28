В Гомельском районе взорвался беспилотник
- 28.02.2025, 11:58
- 1,206
БПЛА упал недалеко от военного поселка Зябровка.
Ночью 27 февраля неизвестный летательный аппарат упал на хозяйственную постройку в Гомельском районе и взорвался. Об этом стало известно «Флагштоку» от владельца дачного участка, расположенного на территории района. После падения, предположительно, беспилотника, аппарат взорвался, постройка разрушилась, возник пожар.
Упал предполагаемый БпЛА в районе деревни Зябровка (расположена в нескольких километрах севернее военного поселка Зябровка). Точные координаты места падения летательного аппарата неизвестны.
Примечательно, что жители южных окраин Гомеля фиксировали звук отдаленной стрельбы, около 0:40 был зафиксирован звук взрыва. В сводках МЧС о пожаре в Зябровке не упоминается.
«Флагшток» обратился к специалистам украинского мониторингового канала «Украинский Енот» с просьбой указать на возможное вторжение БпЛА через украинско-белорусскую границу, как это происходило ранее. Но оказалось, что в ту ночь не было зафиксировано пересечения госграницы Украины и Беларуси в Гомельском районе.
Специалист допустил, что залететь мог российский «Шахед» («Герань») при условии полета на низкой высоте — в таком случае аппарат остается невидимым для средств ПВО.
Той ночью происходила очередная воздушная атака РФ на Украину, во время которой группа российских ударных дронов двигалась по Черниговской области.