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«Ник и Майк»: Лукашенко чувствует себя плохо в этой ситуации

  • 28.02.2025, 12:05
«Ник и Майк»: Лукашенко чувствует себя плохо в этой ситуации

Переговоры «Синепалого» с «Окурком с Лиговки» будут сложными.

Телеграм-канал «Ник и Майк» написал об интервью Александра Лукашенко американскому блогеру Марио Науфалу и предстоящих переговорах с Владимиром Путиным.

- Интервью американскому блогеру и любителю русских фейков могло бы вызвать восторг во дворце. Прорыв западной блокады, подмигивание Трампу и розовые мечты про счастливое будущее с гарантиями от самой мощной державы мира (которая еще недавно была главным врагом).

Однако новость про остановку нефтяной сделки с Мадуро заставляет скорее грустить. Импульсивность Трампа не дает надежд на то, что любые договоренности не могут быть пересмотрены в любой момент. Особенно на фоне имитации переговоров со стороны России относительно перемирия в Украине.

Синепалый сам привык переобуваться в полете, но плохо себя чувствует в ситуациях, когда оппонент тоже готов сегодня говорить одно, а завтра другое. А других вариантов почти не осталось.

Плюс тут еще скорая встреча с окурком с Лиговки, который тоже наблюдает за попытками прорвать западную блокаду. Разговор предстоит сложный и опять плохо ложится в канву о деньгах.

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