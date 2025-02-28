Латвийский парламент поддержал запрет на туристические поездки в Беларусь 3 28.02.2025, 12:12

2,392

Названы причины.

Латвийский парламент в первом чтении большинством голосов поддержал поправки к закону о туризме, которые запрещают туристические поездки в Беларусь и Россию, пишет Delfi.

Запрет принят с целью минимизации рисков возможных нарушений прав человека для граждан Латвии, а также для того, чтобы не допустить их вербовки.

«Мы не можем допустить, чтобы туроператоры по-прежнему организовывали развлекательные поездки и возили полные автобусы наших граждан в страны, которые без стыда выражают желание оккупировать Латвию», — заявил Гатис Лепиньш, депутат партии «Новое единство», которая инициировала принятие соответствующих поправок.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com