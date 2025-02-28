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Латвийский парламент поддержал запрет на туристические поездки в Беларусь

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  • 28.02.2025, 12:12
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Латвийский парламент поддержал запрет на туристические поездки в Беларусь

Названы причины.

Латвийский парламент в первом чтении большинством голосов поддержал поправки к закону о туризме, которые запрещают туристические поездки в Беларусь и Россию, пишет Delfi.

Запрет принят с целью минимизации рисков возможных нарушений прав человека для граждан Латвии, а также для того, чтобы не допустить их вербовки.

«Мы не можем допустить, чтобы туроператоры по-прежнему организовывали развлекательные поездки и возили полные автобусы наших граждан в страны, которые без стыда выражают желание оккупировать Латвию», — заявил Гатис Лепиньш, депутат партии «Новое единство», которая инициировала принятие соответствующих поправок.

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