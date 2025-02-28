Латвийский парламент поддержал запрет на туристические поездки в Беларусь

Латвийский парламент поддержал запрет на туристические поездки в Беларусь3
- 28.02.2025, 12:12
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Названы причины.
Латвийский парламент в первом чтении большинством голосов поддержал поправки к закону о туризме, которые запрещают туристические поездки в Беларусь и Россию, пишет Delfi.
Запрет принят с целью минимизации рисков возможных нарушений прав человека для граждан Латвии, а также для того, чтобы не допустить их вербовки.
«Мы не можем допустить, чтобы туроператоры по-прежнему организовывали развлекательные поездки и возили полные автобусы наших граждан в страны, которые без стыда выражают желание оккупировать Латвию», — заявил Гатис Лепиньш, депутат партии «Новое единство», которая инициировала принятие соответствующих поправок.