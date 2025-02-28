The Hill: Республиканцы разделились во мнениях по соглашению с Украиной о полезных ископаемых 3 28.02.2025, 12:11

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Часть политиков призывают к усилению гарантий для Киева.

Мнения сенаторов от Республиканской партии Соединенных Штатов Америки (США) разделились относительно соглашения с Украиной о полезных ископаемых.

Об этом сообщает The Hill.

Часть сенаторов приветствует предстоящее соглашение и считает его потенциальной победой, а другие же призывают к усилению гарантий суверенитета Украины. В то же время есть и те, кто предостерегает от любых гарантий безопасности со стороны Вашингтона, поскольку это якобы может втянуть страну в будущую войну.

Сенатор Том Тиллис, заявил, что прочные гарантии безопасности со стороны Штатов будут важны для привлечения американских частных инвестиций в добычу полезных ископаемых.

«Это будет критически важно для нашего доверия к тому, что это будет предприятие, в котором смогут участвовать компании из Соединенных Штатов или Европы, или откуда угодно. Они должны иметь эти гарантии безопасности», - заявил сенатор.

В то же время он предупредил, что «осложняющим фактором» является то, что часть полезных ископаемых расположены на временно оккупированных территориях.

Сенатор Рэнд Пол, в свою очередь, выступает против любых соглашений по безопасности с Украиной, поскольку поддерживает «прекращение войны».

«Я думаю, что президент делает хорошую работу, настаивая на завершении войны. Чем быстрее, тем лучше. Чем быстрее мы сможем остановить бойню, тем лучше. Я не за то, чтобы обещать, что мы защитим мир, или обещать, что мы защитим Украину», - заявил он.

Тем временем сенатор Крис Мерфи назвал соглашение бессмысленным, поскольку оно не требует никаких реальных обязательств ни от США, ни от Украины.

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