«Путина заманивают в ловушку» 2 28.02.2025, 12:21

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Фото: Getty Images

Соглашение о полезных ископаемых будет содержать еще два дополнительных.

Из-за заявлений президента Дональда Трампа создается впечатление, что позиция США относительно войны в Украине является пророссийской. Однако заявления американского президента имеют прагматическую основу.Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «24 каналу».

По словам Подоляка, Дональд Трамп заманивает российского диктатора Владимира Путина в ловушку. Подоляк убежден, что якобы пророссийская позиция Трампа это только то, что кажется на первый взгляд. На самом же деле президент США имеет максимально прагматичную позицию и хочет получить на определенном падении России 3 вещи:

практически монопольный доступ к российским ресурсам;

практически монопольный контроль над этими ресурсами и внешней политикой в определенный момент;

полностью унизить Россию.

«Это его прагматичный подход, потому что Трамп считает, что это даст ему триллионы долларов прямой доходности. Он хочет доминировать, хочет сделать то, что Соединенные Штаты давно хотели, но колебались, потому что это глобальный политический процесс – хочет полностью взять Россию под вассальный контроль за минимальную сумму», – отметил Подоляк.

В настоящее время Трамп не готов жестко говорить с Россией, потому что видит перспективы получить контроль над ресурсной базой России. Поэтому Соединенные Штаты в рамках своей стратегии придерживаются концепта осторожных комментариев относительно России.

«Трамп держит открытым для России «окно возможностей» на время, чтобы заманить их в ловушку, получить то, что хочет получить, а после того, ультимативно что-то требовать. Именно поэтому Трамп не хочет из-за жестких заявлений касательно России это "окно" закрыть», – объяснил советник главы ОПУ.

По его словам, соглашение о полезных ископаемых будет содержать еще 2 дополнительных.

Украина и США согласовали «рамочное соглашение» относительно полезных ископаемых. Она четко фиксирует, что Украина хочет получать доходы с месторождений вместе с партнерами и гарантии безопасности, которые затем будут расширены.

«Будет 2 дополнительных соглашения. Первое – инвестиционно-экономическое, где будет прописано, какие средства пойдут в фонд обновления. Второе – соглашение о гарантиях безопасности», – отметил Подоляк.

Это соглашение открывает нам двери к историко-стратегическому партнерству. По словам советника главы ОП, Украина не получит сразу все эти бонусы и преференции, как, например, Израиль, но это соглашение является чрезвычайно позитивным для нашего государства.

Экономическое соглашение будет детализировать механизм инвестиций, распределение доходов и финансовые обязательства. В то же время, соглашение о гарантиях безопасности будет предусматривать поставки оружия в соответствии с согласованной номенклатурой.

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