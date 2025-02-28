«Для моей пенсии не по карману пообедать в ресторане» 28.02.2025, 12:34

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Блогерша рассказала, во сколько обойдется обед в ресторане с шикарным видом на Минск.

Девушка сходила на обед в ресторан «Панорама», расположенный на 22 этаже столичной гостиницы «Беларусь», и рассказала в TikTok о стоимости блюд. Также девушку очень впечатлил вид из окна на Минск. Зрители согласились, что панорама на столицу прекрасна, но некоторые отметили, что цены на обед слишком высокие, пишет «Зеркало».

Блогерша проинформировала, что каждый будний день с 12.00 до 16.00 в «Панораме» можно «очень вкусно и выгодно пообедать». Обеденное меню в заведении ежедневно меняется. Напомним, заведение недавно открылось после реставрации.

За свой обед из четырех блюд девушка заплатила 22 рубля 30 копеек. Вот, что в него входило: щи с ребрышками за 6 рублей, салат «Цезарь» с курицей за 11 рублей, пюре картофельное с квашеной капустой за 3 рубля, компот стоил 2 рубля и хлеб — 20 копеек.

@kuda_minsk 📍Обед в ресторане с шикарным видом на Минск за 20 рублей! 😏В гостинице Беларусь на 22 этаже находится ресторан "Панорама". Здесь открывается шикарный вид на город. ☕️Помимо этого каждый будний день с 12:00 до 16:00 здесь можно очень выгодно и вкусно пообедать. Я взяла: Суп - щи с ребрышками - 6 рублей Цезарь с курицей - 11 рублей Пюре с квашеной капустой - 3 рубля Компот - 2 рубля и хлеб 30 копеек 👌Как вам вариант обеда с таким шикарным видом. Приехали бы сюда? ♬ оригинальный звук - Куда сходить в Минске?

— Суп наваристый, с одним большим мясным ребрышком, салат с красивой подачей. <…> Я переборщила на себя одну, все было сытно и вкусно, — сообщила посетительница ресторана.

Также блогерша показала обеденное меню ресторана. Салаты там были по 8 и 11 рублей, горячие блюда продавались за 12, 13 и 15 рублей, предлагалось два десерта за 7 и 8 рублей. Вот несколько цен на конкретные блюда: люля-кебаб из говядины на гриле — 12 рублей, свиная вырезка с грибным соусом — 13 рублей, похлебка гороховая с гренками — 6 рублей, цветной рис со свежим помидором — 6 рублей.

Зрители ролика согласились, что панорама из окна открывается прекрасная, а вот цены на обед доступными они не назвали. Правда, некоторые люди отметили, что ведь все это «не только ради еды».

Вот некоторые комментарии пользователей:

• «В „Материке“ за 10 рублей можно как дома покушать. А вид мне не нужен, мне нужно вкусно поесть».

• «За щи с картошкой дорого, добавить мясо и обед будет более 30 рублей. Цена полноценного обеда должна быть 10−12 рублей, заведений с такими ценами очень много».

• «Так, а что с мясом? Ну капусты на копейки и картошки еще на 50 копеек, ну рубль! А рыбу и мясо принципиально не ешь или счет сильно подрастет!»

• «Там еще салат „Цезарь“ с курицей, он везде не дешевый. А тут еще и место с шикарным видом».

• «В кафе 30 рублей стоит только паста, поэтому за такое количества еды это копейки».

• «Для моей пенсии не по карману пообедать в ресторане».

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