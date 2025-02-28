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ВСУ на французских танках AMX-10 остановили врага под Покровском

  • 28.02.2025, 12:44
  • 3,696
ВСУ на французских танках AMX-10 остановили врага под Покровском

Бойцы бригады «Анна Киевская» рассказали детали.

Французские колесные танки AMX-10, переданные в 155-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ «Анна Киевская» в 2023 году, активно применяются на Покровском направлении. После прохождения подготовки во Франции украинские экипажи успешно используют эти машины для поддержки пехоты и нанесения прицельных ударов по штурмовым группам противника. О том как данная техника противостоит оккупантам говорится в материале АрмияInform.

Тактические преимущества AMX-10

По словам украинских бойцов, AMX-10 отличается высокой маневренностью и скоростью, что делает его эффективным в боевых условиях. Как рассказал командир танка с позывным «Желтый», машина может развернуться на 360 градусов на месте, развивает скорость до 80 км/ч по трассе и до 30 км/ч задним ходом. Это позволяет быстро менять позицию, избегая поражения противником.

Благодаря гидропневматической подвеске танк способен изменять клиренс и наклон корпуса, что помогает вести огонь из-за укрытий и минимизировать заметность на поле боя. При этом бронезащита ограничена: толщина брони составляет 20 мм, что обеспечивает защиту от крупнокалиберных пулеметов, но делает машину уязвимой перед тяжелыми боеприпасами.

Боевая эффективность AMX-10

Основное вооружение AMX-10 — 105-мм пушка с боекомплектом 38 снарядов. Она позволяет поражать цели на расстоянии до 3 км, а система управления огнем значительно повышает точность стрельбы. В состав системы входят лазерный дальномер, баллистический вычислитель и тепловизор, что дает экипажу возможность корректировать стрельбу с учетом погодных условий и дальности до цели. Благодаря этому танк способен поражать противника с первого выстрела на дистанции до 2 км.

Кроме основного орудия, AMX-10 оснащен двумя пулеметами калибра 7,62 мм. Один из них установлен на броне, другой — внутри машины. В бою экипаж применяет четыре типа снарядов: кумулятивные, бронебойные, фугасные и дымовые. Наиболее эффективное применение танка — огневая поддержка пехоты и уничтожение штурмовых групп противника.

Как отметил командир «Желтый», недавно экипаж уничтожил группу российских военнослужащих, сконцентрировавшихся в лесопосадке перед атакой на украинские позиции. Взаимодействие с ударными дронами и корректировка огня с воздуха делают эти машины важным элементом обороны.

Вместе с тем несмотря на мобильность и огневую мощь, AMX-10 уступает классическим танкам по бронезащите и возможностям ведения боя. Из-за отсутствия стабилизации орудия танк не может стрелять в движении, а его броня не выдерживает попаданий из тяжелых противотанковых средств. Поэтому AMX-10 используется в основном для огневой поддержки и быстрых маневров, а борьба с вражеской бронетехникой возлагается на другие средства.

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