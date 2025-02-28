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Макрон призвал Европу отвергнуть «вассальную зависимость» от США

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  • 28.02.2025, 12:57
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Макрон призвал Европу отвергнуть «вассальную зависимость» от США
Эммануэль Макрон

Государства ЕС должны сделать выбор.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что политика европейских стран не должна быть зависима от администрации США. Европа должна «заново открыть себе вкус к риску, амбициям и власти» перед лицом непредсказуемости Штатов, в частности при президентстве Дональда Трампа.

По его словам, такой позиции нужно придерживаться и в вопросе Украины, и в вопросе таможенных пошлин. Об этом он говорил во время официального визита в Португалию 28 февраля, передает BFMTV.

По словам журналистов, эта официальная поездка главы французского государства в страну гвоздик, первая более чем за четверть века, имела целью отметить глубину и плотность связей между двумя странами. Однако, говорится в отчете Елисейского двора, Макрон воспользовался случаем, чтобы донести свое послание европейцам.

«Я вижу, как многие люди в нашей Европе говорят: «Нам придется быть любезными с американцами, это пройдет, нам придется гнуть спины». Но ответ не в подчинении, и я не в счастливой вассальной зависимости», – заявил президент Франции.

По его словам, наоборот, европейцы могут быть убеждены в одном: «они должны быть объединенными и сильными больше, чем когда-либо». А для этого, считает Макрон, «европейцы абсолютно должны сделать очень глубокий выбор… по технологическим, промышленным и оборонным вопросам».

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