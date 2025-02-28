Макрон призвал Европу отвергнуть «вассальную зависимость» от США 3 28.02.2025, 12:57

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Эммануэль Макрон

Государства ЕС должны сделать выбор.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что политика европейских стран не должна быть зависима от администрации США. Европа должна «заново открыть себе вкус к риску, амбициям и власти» перед лицом непредсказуемости Штатов, в частности при президентстве Дональда Трампа.

По его словам, такой позиции нужно придерживаться и в вопросе Украины, и в вопросе таможенных пошлин. Об этом он говорил во время официального визита в Португалию 28 февраля, передает BFMTV.

По словам журналистов, эта официальная поездка главы французского государства в страну гвоздик, первая более чем за четверть века, имела целью отметить глубину и плотность связей между двумя странами. Однако, говорится в отчете Елисейского двора, Макрон воспользовался случаем, чтобы донести свое послание европейцам.

«Я вижу, как многие люди в нашей Европе говорят: «Нам придется быть любезными с американцами, это пройдет, нам придется гнуть спины». Но ответ не в подчинении, и я не в счастливой вассальной зависимости», – заявил президент Франции.

По его словам, наоборот, европейцы могут быть убеждены в одном: «они должны быть объединенными и сильными больше, чем когда-либо». А для этого, считает Макрон, «европейцы абсолютно должны сделать очень глубокий выбор… по технологическим, промышленным и оборонным вопросам».

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