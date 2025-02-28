Почему раньше таксисты возили в авто кусок картона: интересная хитрость 1 28.02.2025, 13:03

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У этого лайфхака есть и рискованный момент.

Современные автомобили имеют множество технологий, которые делают процесс эксплуатации транспортного средства максимально простым и удобным. Однако раньше водителям приходилось прибегать к разного рода хитростям, чтобы не попасть в неприятности.

В частности, многие таксисты и просто опытные водители использовали лайфхак с картоном, чтобы сэкономить время на прогреве двигателя в мороз, пишет издание «Твоя машина».

Иногда у водителя может не быть времени на долгую подготовку к поездке, но установка плотной картонки перед радиатором позволяла ускорить этот процесс.

Это объясняется тем, что холодные воздушные потоки через радиаторную решетку благодаря картону не попадают в систему, а значит - двигатель нагревается быстрее.

Однако, у этого лайфхака есть и рискованный момент, потому что нужно вовремя убирать картонку, иначе существует риск перегрева мотора.

Кроме того, некоторые таксисты устанавливали кусок картона на лобовое стекло на ночь, чтобы предотвратить его обледенение при низких температурах. Это позволяло избежать утренней очистки окон от инея.

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