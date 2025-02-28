Ким Чен Ын отдал приказ держать в боевой готовности ядерное оружие
- 28.02.2025, 13:12
- 1,744
В Reuters сообщили подробности.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проконтролировал испытательный запуск стратегических крылатых ракет.
Он также отдал приказ о полной готовности к применению ядерного оружия, что «обеспечит наиболее эффективную оборону страны».
Об этом сообщает Reuters.
По данным СМИ, очередное испытание крылатых ракет в КНДР имеет целью предупредить «врагов, которые серьезно нарушают среду безопасности и способствуют эскалации конфронтации», а также продемонстрировать «готовность различных средств ядерных операций КНДР».
«То, что гарантируется мощной ударной способностью, является самым совершенным сдерживанием и обороноспособностью. Ответственная миссия и обязанность ядерных вооруженных сил КНДР - постоянно защищать национальный суверенитет и безопасность надежным ядерным щитом, повышая боеготовность ядерных сил и полную готовность к их применению», - цитирует Кима агентство.
Отмечается, что запуск ракеты состоялся в среду, 26 февраля, над водами у западного побережья Корейского полуострова. Также войска Южной Кореи заявили в пятницу, 28 февраля, что фиксировали признаки подготовки КНДР к ракетному запуску и отслеживали несколько крылатых ракет.