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Ким Чен Ын отдал приказ держать в боевой готовности ядерное оружие

  • 28.02.2025, 13:12
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Ким Чен Ын отдал приказ держать в боевой готовности ядерное оружие
Фото: AFP

В Reuters сообщили подробности.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проконтролировал испытательный запуск стратегических крылатых ракет.

Он также отдал приказ о полной готовности к применению ядерного оружия, что «обеспечит наиболее эффективную оборону страны».

Об этом сообщает Reuters.

По данным СМИ, очередное испытание крылатых ракет в КНДР имеет целью предупредить «врагов, которые серьезно нарушают среду безопасности и способствуют эскалации конфронтации», а также продемонстрировать «готовность различных средств ядерных операций КНДР».

«То, что гарантируется мощной ударной способностью, является самым совершенным сдерживанием и обороноспособностью. Ответственная миссия и обязанность ядерных вооруженных сил КНДР - постоянно защищать национальный суверенитет и безопасность надежным ядерным щитом, повышая боеготовность ядерных сил и полную готовность к их применению», - цитирует Кима агентство.

Отмечается, что запуск ракеты состоялся в среду, 26 февраля, над водами у западного побережья Корейского полуострова. Также войска Южной Кореи заявили в пятницу, 28 февраля, что фиксировали признаки подготовки КНДР к ракетному запуску и отслеживали несколько крылатых ракет.

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