В Ватикане заявили об улучшении состояния здоровья Папы Римского 28.02.2025, 13:15

Но прогноз остается осторожным.

Состояние здоровья папы Римского Франциска постепенно улучшается, сообщает Зал печати Святого престола в пятницу, 28 февраля.

15-я ночь в римской больнице Джемелли для понтифика прошла спокойно, как и последние несколько дней. Сейчас Франциск продолжает проходить физиотерапию с использованием кислородного аппарата.

«Из-за сложности клинической картины для уточнения прогноза необходимы дальнейшие дни клинической стабильности», — говорится в сообщении Ватикана.

Согласно пресс-релизу от вечера 27 февраля, клиническое состояние папы продолжает улучшаться, хотя и остается сложным. Пресс-служба Святого престола добавила, что его прогноз остается осторожным.

Болезнь и госпитализация папы Римского Франциска — что известно

14 февраля стало известно, что папу Римского госпитализировали после аудиенции для прохождения анализов и стационарного лечения бронхита.

18 февраля The Wachington Post сообщило, что 88-летний Папа Римский, которому в молодости удалили часть одного легкого, был госпитализирован в римскую клинику Агостино Джемелли после очередного случая бронхита, и что у него диагностирована двусторонняя пневмония.

22 февраля медики, которые занимаются лечением Франциска, рассказали, что он пробудет в больнице еще как минимум неделю. В тот же день стало известно, что понтифик перенес затяжной дыхательный криз и находится в критическом состоянии, ему сделали переливание крови.

По состоянию на 25 февраля Папа Римский оставался в критическом состоянии, сообщали в Ватикане.

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