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Каллас назвала единственную работающую гарантию безопасности Украины

  • 28.02.2025, 13:34
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Каллас назвала единственную работающую гарантию безопасности Украины
Кая Каллас

В российскую версию нельзя верить.

НАТО предлагает Украине наилучшую гарантию безопасности. Президент США Дональд Трамп поддался российской риторике, закрывая дверь в Альянс.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью AFP.

«Почему мы в НАТО? Потому что мы боимся России. И единственное, что действительно работает, единственная гарантия безопасности, которая работает, - это зонтик НАТО», - сказала она.

В интервью время визита в Вашингтон Каллас также предупредила, что европейцы не смогут оказать содействие в окончательном заключении соглашения о прекращении огня в трехлетней войне России против Украины, если их не включит в него Трамп, который напрямую связался с Владимиром Путиным.

Каллас, бывший премьер-министр прифронтовой Эстонии, заявила, что страны НАТО никогда не нападали на Россию, которая вместо этого «боится демократии».

Трамп, который ранее в этом месяце нарушил изоляцию Путина телефонным звонком, заявил, что Украина может «забыть» о вступлении в НАТО при любом урегулировании, объяснив: «Я думаю, что, вероятно, именно из-за этого все это и началось».

«Эти обвинения совершенно не соответствуют действительности», - сказала Каллас, когда ее спросили о высказываниях Трампа.

По ее словам, «это российская версия, в которую нам не следует верить».

«Мой вопрос в том, почему мы должны давать России то, что она хочет, в дополнение к тому, что она уже сделала - напала на Украину, аннексировала территорию, оккупировала территорию, а теперь еще и предлагает что-то сверх этого», - сказала она.

«Подумайте здесь, в Америке, что после 11 сентября вы бы сели с Усамой бен Ладеном и сказали: «Хорошо, чего еще вы хотите?» Я имею в виду, это невообразимо», - добавила она.

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