«Просто устали строить» 28.02.2025, 13:37

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Минчанка показала, в каком состоянии находятся дома в «Минск Мире».

В соцсетях появилось видео, в котором показан один из домов в популярном квартале. По словам автора ролика, дому всего год, а вот состояние подъезда оставляет желать лучшего, заметил CityDog.io.

В ролике минчанка рассказывает, что квартиры в таком доме не могут стоить 2700 евро за квадратный метр, потому что спустя год подъезд дома выглядит плачевно: трещины на стенах, незашитый потолок, где виды все коммуникационные трубы, разбитая облицовка стены над входной дверью в подъезд. И обращает внимание на то, что дом был сдан год назад.

По словам девушки, если метр предлагают «за 1400 или 1700 [евро], то ок — платишь меньше и понимаешь, что получил». Соседние дома, как говорит минчанка, тоже с проблемами — где-то задерживают сдачу дома, где-то отдают владельцам ключи, хотя сам дом еще недокрашен и с кучей недоделок.

В комментариях под постом мнения разные. Кто-то пишет, что «все зависит от поставщика, а косяки исправляют: главное — все в акте приемки отразить», хотя на это некоторые возражают, что дело все-таки касается квартир, а вот с подъездами «не спешат».

Кто-то предполагает, что строители «просто устали строить», поэтому и качество такое.

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