СМИ: В России покушались на солиста Z-группы «Русский стяг» Долганова 28.02.2025, 14:12

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Музыкант известен по связям с российскими неонацистами.

На территории Российской Федерации совершено покушение на фронтмена музыкальной Z-группы «Русский стяг» Евгения Долганова, известного по связям с российскими неонацистами из «Русича», а также продвижением «национал-социалистической» идеологии.

В данный момент Долганов госпитализирован и пребывает в тяжелом состоянии, передает Dialog.UA со ссылкой на российские военно-пропагандистские ТГ-каналы.

Семья Долганова подтвердила факт покушения и попросила «молиться о его здоровье». Других подробностей родственники Z-музыканта рассказать не удосужились.

По словам заместителя главы Общественной палаты Раменского округа Подмосковья Владимира Лактюшина, Долганов регулярно ездил «помогать российским военным», выступая с концертами на территории Украины, захваченной ВС РФ. Раньше он сетовал, что ему будто бы много раз угрожали «украинские нацисты», объявив на него «охоту».

Если российские правоохранители тоже заявят, что Долганова отправили в больницу именно украинцы, то это будет им большой комплимент, поскольку сам факт того, что они могут в России покушаться на таких одиозных личностей говорит о их высоком профессионализме, а вот компетентность российских силовых структур, наоборот, ставит под сомнение.

Известно, что Долганов был членом так называемого «российского национального единства» и сотрудничал с национал-социалистическим (точнее сказать, фашистским) обществом, запрещенным даже в самой России.

Тем не менее, правоохранительные органы РФ его особо не преследовали, хотя его группа «Русский стяг» сама же официально признавала, что была создана в 2000 году «с основной целью пропаганды НС-идей среди молодежи». В 2022 году Долганов поддержал вторжение ВС РФ в Украину и сотрудничал с военизированным формированием «Эспаньола», а его товарищи по группе «Русский стяг» воюют против Украины в рядах неонацистской военной группировки «Русич».

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