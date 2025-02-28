Для здорового сердца и крепких сосудов: пять полезных свойств граната 28.02.2025, 14:08

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Этот фрукт стоит есть чаще.

Алый и кисловатый гранат - настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. Польза граната для сердечно-сосудистой системы неоценима. А если вы не любите этот фрукт из-за мелких косточек, то обрадуем вас - гранат можно есть с косточками, если только у вас нет язвы эрозии желудка. УНИАН назвал 5 самых полезных свойств граната для организма и иммунитета.

Для сердца и сосудов

Если перечислить самые полезные для сердца продукты - гранат обязательно возглавит такой рейтинг. Микроэлементы и витамины в составе граната увеличивают концентрацию гемоглобина в крови, укрепляют стенки сосудов, снижают риск развития атеросклероза и анемии. Гранатовый сок полезен при повышенном давлении. Чтобы получить максимум пользы для сердца, ягоды граната нужно есть с косточками.

Для суставов

Полифенолы в составе граната борются с воспалениями хрящевой ткани и снижают риск развития ревматоидного артрита. Поэтому гранат полезен для всех, кто жалуется на боли в суставах.

Для иммунитета

Антиоксиданты в составе граната эффективны против воспалений, поэтому фрукт можно считать природным противовоспалительным. Известны также антибактериальными свойства граната. Этот фрукт очень полезен зимой, когда наш иммунитет ослаблен. Также красные ягоды богаты витаминами C и K, польза которых для иммунитета хорошо известна.

Для мозга и памяти

Исследования показали пользу граната для мозга. Ягоды и гранатовый сок улучшают долгосрочную и зрительную память, способствуют быстрому восстановлению после наркоза и снижают риск развития болезни Альцгеймера в старости.

Для кишечника и желудка

Гранат очень полезен для кишечника, если есть его с косточками. В них содержится много полезной для пищеварения клетчатки. Этот фрукт полезен для микрофлоры желудка и помогает при диарее.

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