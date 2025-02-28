Синоптик рассказала, чего ждать от первого месяца весны 28.02.2025, 14:19

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Погода в марте еще проявит свое коварство.

В нашем типе климата нет ничего более постоянного, чем перемена погоды. Белорусам всегда нужно быть наготове, и март в этом плане ― один из самых коварных месяцев года, заявила начальница службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко.

«Перемены в атмосферных процессах уже наметились, холод будет оттесняться на восток, и температурный фон будет довольно контрастный в ближайшие дни, ночью холодно и днем тепло. Холодок еще будет выдерживаться на востоке республики — там ночью до -10−12 градусов, при этом по западу республики уже более плотная облачность будет отмечаться и даже в ночные часы температура будет около 0+2 градусов. И при этом днем уже по всей территории страны положительные значения от 0 до +6 градусов», ― рассказала Четырко.

Март начнется с температурных значений, которые характерны для нас по климату, местами температура воздуха будет даже выше климатической нормы на 1−2 градуса, отмечает собеседница.

«В ночные часы в первые дни марта будет от -5 по востоку до +3 по западу, и днем в первой пятидневке марта в основном 0...+6, ближе к 5-му числу по западу до +9, и после 5-го числа к концу декады ждем, что может быть по западу и юго-западу республики выше +10 градусов. Уже начнутся весенние процессы», ― рассказывает Четырко.

По предварительным оценкам синоптиков, 8 марта порадует белорусов и комфортной погодой, и отсутствием обильных осадков, отмечает собеседница.

По своим климатическим характеристикам март считается переходным месяцем от зимы к весне, и в течение марта еще возможны короткие возвраты холодов до -10−12 градусов. Но в этом году многие уже обратили внимание на то, какой была разница между ночной и дневной температурами в феврале. Суточный ход был порядка 15−17 градусов.

Такая погода коварна для людей, которые стремятся сменить теплую зимнюю одежду на более легкую весеннюю, не обращая внимания на колебания температурного фона, в связи с чем начинается подъем ОРВИ.

«Не обольщайтесь, в нашем типе климата нет ничего более постоянного, чем перемена погоды, поэтому всегда нужно быть наготове, а март в этом плане месяц довольно коварный», ― отмечает Четырко.

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