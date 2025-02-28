закрыть
28 февраля 2025, пятница, 15:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Синоптик рассказала, чего ждать от первого месяца весны

  • 28.02.2025, 14:19
  • 1,882
Синоптик рассказала, чего ждать от первого месяца весны

Погода в марте еще проявит свое коварство.

В нашем типе климата нет ничего более постоянного, чем перемена погоды. Белорусам всегда нужно быть наготове, и март в этом плане ― один из самых коварных месяцев года, заявила начальница службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко.

«Перемены в атмосферных процессах уже наметились, холод будет оттесняться на восток, и температурный фон будет довольно контрастный в ближайшие дни, ночью холодно и днем тепло. Холодок еще будет выдерживаться на востоке республики — там ночью до -10−12 градусов, при этом по западу республики уже более плотная облачность будет отмечаться и даже в ночные часы температура будет около 0+2 градусов. И при этом днем уже по всей территории страны положительные значения от 0 до +6 градусов», ― рассказала Четырко.

Март начнется с температурных значений, которые характерны для нас по климату, местами температура воздуха будет даже выше климатической нормы на 1−2 градуса, отмечает собеседница.

«В ночные часы в первые дни марта будет от -5 по востоку до +3 по западу, и днем в первой пятидневке марта в основном 0...+6, ближе к 5-му числу по западу до +9, и после 5-го числа к концу декады ждем, что может быть по западу и юго-западу республики выше +10 градусов. Уже начнутся весенние процессы», ― рассказывает Четырко.

По предварительным оценкам синоптиков, 8 марта порадует белорусов и комфортной погодой, и отсутствием обильных осадков, отмечает собеседница.

По своим климатическим характеристикам март считается переходным месяцем от зимы к весне, и в течение марта еще возможны короткие возвраты холодов до -10−12 градусов. Но в этом году многие уже обратили внимание на то, какой была разница между ночной и дневной температурами в феврале. Суточный ход был порядка 15−17 градусов.

Такая погода коварна для людей, которые стремятся сменить теплую зимнюю одежду на более легкую весеннюю, не обращая внимания на колебания температурного фона, в связи с чем начинается подъем ОРВИ.

«Не обольщайтесь, в нашем типе климата нет ничего более постоянного, чем перемена погоды, поэтому всегда нужно быть наготове, а март в этом плане месяц довольно коварный», ― отмечает Четырко.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина