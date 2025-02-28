В престижном месте под Минском продают милую дачу
- 28.02.2025, 14:33
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Стоит недорого.
Если вы ищете добротную, но недорогую дачу рядом с Минском, то вот вам интересный вариант. Эта уютная дача располагается неподалеку от респектабельной Юхновки и отлично подойдет для сезонного отдыха. Загородный дом полностью укомплектован: есть мебель, баня, ухоженный участок с зоной отдыха, пишет Realt.
Расположен дом в паре километров от известной деревни Юхновка Смолевичского района — в садовом товариществе «Бытовик-1». Расстояние от дома до МКАД составляет 19 километров (Московское направление).
Бревенчатый дом с мансардным этажом был построен в 2005 году. Крыша — шифер, окна — стеклопакеты ПВХ.
Общая площадь двухэтажной дачи составляет 105 квадратных метров. На первом этаже расположилась кухня, гостиная с камином и жилая комната.
На мансардном этаже можно найти еще одну спальню. Стоит отметить, что все комнаты в доме уютно обставлены. Мебель останется новым владельцам.
Отопление в доме — печное, водоснабжение — сезонное, душевая с бойлером расположена в бане, санузел — в «домике» на улице.
Дача стоит на участке площадью 7 соток. Территория ухожена и огорожена. На участке имеется баня, обустроенная зона отдыха (шатер) и хозпостройки. На участке растут плодовые деревья, кустарники, туи.
К дому ведет отличная асфальтированная дорога, рядом расположена остановка общественного транспорта: ходят маршрутки, автобусы. Недалеко находится магазин и ж/д станция Слобода. Многочисленную инфраструктуру также можно найти в Юхновке. До озера и реки Волма — 2 километра, до леса — 300 метров.
Стоимость дачи — 47 тысяч долларов.