ВСУ уничтожили российский склад с термобарическими снарядами и ударили по НПЗ 28.02.2025, 14:26

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Удары в Донецкой области и Краснодарском крае показали на видео.

Силы обороны Украины в ночь на пятницу, 28 февраля, уничтожили склад с боеприпасами войск РФ на временно оккупированной территории Донецкой области и нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае, сообщает Генштаб ВСУ.

В частности, украинские военные нанесли удар по месту хранения термобарических боеприпасов войск РФ в районе города Селидово.

Также Генштаб сообщил о поражении еще трех важных объектов российских оккупантов. В частности — Ильского НПЗ, обеспечивающего топливом войска оккупантов.

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