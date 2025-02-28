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Белорус придумал, как с хорошей скидкой покупать пельмени и копченую курицу

  • 28.02.2025, 14:47
  • 2,586
Белорус придумал, как с хорошей скидкой покупать пельмени и копченую курицу

Схема оказалась рабочей, но однажды дала сбой — был суд.

Житель Молодечно попал под суд из-за купленных продуктов. Он пробивал на кассе самообслуживания одни товары, а по факту брал другие. К примеру, вместо йогурта вынес копченую курицу. Подробности этой истории «Зеркало» нашло в банке судебных решений.

Житель Молодечно пробивал на кассе самообслуживания одного из магазинов пробивал одни товары, а вместо них брал более дорогие. К примеру, он провел напиток за 2,79 рубля, а взял копченое куриное бедро в вакууме за 9,69 рубля. Разница — 6,9 рубля.

В другой раз он взял пельмени вместо пробитого напитка, на этом «сэкономил» 7,7 рубля. В еще один приход в магазин он провел через кассу самообслуживания йогурт со вкусом клубники, а вынес копченую куриную полутушку в вакуумной упаковке. Мужчина на этой выиграл 6,87 рубля.

Этот покупатель воспользовался такой схемой как минимум 10 раз. Чаще всего он брал копченую курицу, а пробивал другие более дешевые товары.

В итоге эту схему рассекретили, мужчина попал в суд Молодечненского района. Он признал вину, его оштрафовали на 10 базовых величин. История произошла в 2022 году, тогда это было 320 рублей (на сегодня это 420 рублей).

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