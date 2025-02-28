Резко увеличились объемы контрабанды сигарет из Беларуси в Литву 28.02.2025, 15:02

С начала литовские пограничники перехватили более 2 миллионов пачек.

С начала 2025 года пограничники Литвы перехватили более 2 млн 83 тыс. пачек нелегальных сигарет, тогда как за весь 2024 год — 1,4 млн, сообщает «Позірк» со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы (СОГГ).

Отмечается значительное увеличение количества контрабандных сигарет, ввезенных из Латвии и перехваченных литовскими пограничниками. За весь 2024 год сотрудниками службы

было перехвачено 111 тыс. пачек таких сигарет, а за два месяца 2025 года — более 1 млн 778 тыс.

СОГГ привела пример: в Вильнюсе на территории склада пограничники обнаружили почти 90 тыс. пачек белорусских сигарет общей стоимостью почти 400 тыс. евро. На складе пограничники задержали троих мужчин, в том числе гражданина Беларуси, проживающего в Польше, но имеющего регистрацию в Литве.

Дважды с начала года подозреваемые в контрабанде жители стран ЕС в попытке скрыться от пограничников сбивали их на машине. Последний случай произошел 27 февраля. Литовский пограничник доставлен в больницу.

Он преследовал автомобиль, в котором находилось двое граждан Латвии, которые ночью на лугу в сельской местности забрали прибывший из Беларуси воздушный шар с 1,5 тыс. пачек белорусских сигарет и прикрепленным GPS-устройством. Подозреваемые в контрабанде задержаны, возбуждено уголовное дело.

Аналогичный случай произошел 29 января в лесной зоне Варенского края Литвы, когда было обнаружено столько же пачек сигарет NZ Gold, доставленных на воздушном шаре из Беларуси с GPS-навигатором.

Пограничная служба Польши сообщила 25 февраля, что летевший объект, к которому была привязана партия сигарет, пробил крышу дома в гмине Шудялово (Сокульский уезд Подляского Воеводства). Груз составлял более 1,5 тыс. пачек сигарет без польских акцизных марок общей стоимостью более 26 тыс. злотых (6,6 тыс. долларов). Заведено уголовное дело, следователи ищут причастных к отправке и получению груза.

В 2024 году литовские пограничники изъяли 1 млн 386 тыс. 714 пачек контрабандных сигарет, из них 1,2 млн — белорусского производства, сообщала СОГГ.

Отмечается, что сумма предотвращенного ущерба государству составила почти 5,4 млн. евро, а стоимость изъятых табачных изделий — более 6,1 млн евро.

По данным СОГГ, в сравнении с 2023 годом количество изъятых пачек сигарет уменьшилось в 1,7 раза (было 2,5 млн пачек), а в сравнении с 2022-м — более чем в три раза (4,3 млн).

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