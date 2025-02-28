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ВСУ остановили попытку прорыва россиян через границу в Сумской области

  • 28.02.2025, 14:40
  • 2,086
ВСУ остановили попытку прорыва россиян через границу в Сумской области

Украинские военные раскрыли замысел противника.

Враг пытается осуществлять попытки штурмовых действий по линии границы Сумской области, но прорыва в селе Новенькое не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Согласно обновленной карте DeepState, село Новенькое сейчас находится в «серой» зоне.

Как объясняет Коваленко, прорыва в районе Новенького не было.

«Сейчас россияне осуществляют попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники, пехотными группами. Силы обороны уничтожают врага. На данный момент прорыва не произошло, бои продолжаются», - написал он.

С какой целью россияне штурмуют

Коваленко пояснил, что замысел врага является прогнозируемым и понятным - россияне пытаются зайти в тыл трассы, которая идет от Юнаковки до Суджи, чтобы попытаться повлиять на логистику Сил обороны.

«Но этот замысел известен, меры по его срыву принимаются Силами обороны», - добавил он.

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