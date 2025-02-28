«После стамбульских переговоров Трамп ответил Путину ударом по РФ» 28.02.2025, 14:54

6,390

Дональд Трамп

Кремль не получил, что хотел.

Руководитель Центра общественной аналитики Вежа Валерий Клочок рассказал в эфире Radio NV, что президент США Дональд Трамп продлил санкции против РФ еще на год, потому что Вашингтону не удалось договориться с Москвой в Стамбуле:

— Я расцениваю это именно как ответ Трампа на переговоры, которые состоялись в Стамбуле.

Отсутствие заявлений лично для меня свидетельствует о том, что Россия не получила того, что она хотела, а именно то, о чем реально визжал [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров накануне [что РФ не отказывается от оккупации четырех украинских областей и Крыма]. Американская сторона сказала четко: Россия должна пойти на уступки.

Решение Трампа о чем? Я вижу такой сценарий, разговор был с россиянами следующим. Россияне требовали отмены санкций. Америка готова, но она четко сказала устами Трампа, что это может быть, если вы прекратите огонь. Зато Россия выдвигает другое условие: снимайте санкции, потом будем говорить о прекращении огня. Ну так оно не работает. Если, к примеру, не доходит через голову, будет доходить через другие места, именно через удар по экономике.

После того, как были продлены санкции, российский рынок снова упал. Почему снова? Потому что он начал активизироваться на фоне первых сообщений об успешных переговорах после 18 февраля. То есть все очень просто. Если вы хотите играть дальше в эту игру, окей, будем играть. Те санкции, которые даже есть, можно дополнительные и не вводить… Вы их получили, и российский рынок уже соответствующим образом начал валиться дальше.

Вчера российские СМИ активно писали о том, что транспортно-логистические компании, треть из них, на грани банкротства. Эта информация была известна еще до нового года. Сейчас представители бизнес-структур в России просят [российского диктатора Владимира] Путина о государственной поддержке, потому что надо профинансировать на фоне экономического кризиса именно эту отрасль, а это доставка товаров, это очень важно. А денег в бюджете России на это нет, потому что надо тратить много на войну.

Поэтому, как по мне, мы видим сейчас типичную игру уже в публичной плоскости, где стороны не смогли договориться окончательно о завершении войны буквально вчера. Это подается под предлогом того, что там обсуждали дипломатические отношения, представительства, я слышу всевозможные комментарии по этому поводу. Но никто не видел состав делегации, их сознательно вывозили так, чтобы не знали, кто именно был на переговорах, что означает сложность переговоров.

Но реакция Трампа абсолютно понятна, как по мне: вы не будете делать так, как я не хочу, будете делать так, как мы хотим. Вы хотите выйти на внешний рынок в политическом плане, экономическом — да, вы выйдете, но только через прекращение войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com