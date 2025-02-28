«Бизнес с Путиным – плохой бизнес»
- 28.02.2025, 15:09
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Американские компании не вернутся в Россию, даже если она договорится с Трампом.
Владимир Путин и Дональд Трамп вдохновенно рассказывают о будущих совместных экономических проектах после восстановления отношений, но никто их не спрашивает, кто эти проекты будет реализовывать. Американские добывающие компании и до войны-то работали только в нефтянке, но, лишившись активов, теперь даже туда не собираются возвращаться, пишет The Moscow Times.
«Ни одна американская компания не стремится вернуться. Россия – это разваливающаяся экономика с обветшавшей инфраструктурой и невероятными разрывами в цепочках поставок. Это представляющее угрозу, небезопасное и ненадежное место для ведения бизнеса, – пишут Джеффри Зонненфельд, старший заместитель декана по изучению лидерства и профессор Школы менеджмента при Йельском университете, и его коллега Стивен Тайан.
С начала войны в Украине Зонненфельд с другими исследователями стали составлять базу данных иностранных компаний, уходящих из России, и изучать этот процесс.
– Презрение руководителей компаний к путинской России объясняется тем, что Путин – не заслуживающий доверия диктатор, который в один момент может попросту национализировать их бизнес».
Уже на первой с начала войны встрече делегаций России и США в Эр-Рияде гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказывал чиновникам Трампа и журналистам, что, уйдя их России, американские компании якобы лишились $324 млрд. Пытаясь обратиться к деловым качествам переговорщиков (спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф – занимавшийся недвижимостью и инвестициями миллиардер), Дмитриев указывал на возможности, которые откроются в России перед компаниями из США в случае восстановления экономических связей между странами. После этого Путин быстро предложил Вашингтону совместные проекты в области редкоземельных металлов и алюминия, началось обсуждение добычи полезных ископаемых в Арктике. Трамп заявил, что хотел бы заключить сделку по металлам не только с Украиной, но и с Россией.
Постоянная угроза экспроприации
Чего Путин и Дмитриев не напомнили американским «партнерам», так это того, что американская ExxonMobil в 2022 г. покинула Россию, обвинив власти в экспроприации ее доли стоимостью более $4 млрд в проекте «Сахалин-1». Эта сумма, по-видимому, входит в заявленные Дмитриевым $324 млрд: РФПИ пояснил Financial Times, что «цифра основана на объявленных списаниях стоимости российских активов и оценке упущенной справедливой рыночной стоимости в связи с потерей денежных потоков, генерируемых активом».
То есть списание, упущенная стоимость и потеря денежных потоков стали результатом мер российских властей, которые теперь представляют эти убытки как результат непродуманных действий американских компаний, поспешивших разорвать деловые отношения с Россией.
Участия в сахалинском проекте в результате перераспределения долей лишилась также британская Shell. Кроме того, Путин своим указом отнял российские подразделения у двух европейских энергетических компаний – финской Fortum и немецкой Uniper. И лишил активов датскую Carlsberg и французскую Danone.
Агрессивная национализация ведется и в отношении российских компаний: под нее попали в том числе ведущие компании в своих отраслях аэропорт «Домодедово» и экспортер зерна «Родные поля». Захват активов и перераспределение части из них в пользу близких властям бизнесменов подрывает последние остатки законности в России, экспроприация приняла «хаотичный» и «неуправляемый» характер, говорит Александра Прокопенко, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, бывший советник Банка России.
Исследователи Лондонской школы экономики нашли почти 200 судебных постановлений о национализации частных компаний в период с начала войны в Украине. В их числе – единственный производитель готовых редкоземельных металлов, Соликамский магниевый завод, отнятый у собственника в 2022 г.
Путин предложил Трампу 650 млн тонн редкоземельных металлов, хотя, по данным Геологической службы США, доля России в их мировом производстве составляет менее 1%, инфраструктура для добычи и переработки отсутствует, а многие месторождения находятся в труднодоступных районах Сибири и Арктики. При этом до войны американские добывающие компании не занимались металлами в России.
Редкий мир
Даже в мирное время бизнес в России был невыгоден для большинства американских компаний, лишь немногие зарабатывали там достаточно денег, чтобы рисковать, указывают Зонненфельд и Тайан. И инвесторы вознаграждали их за уход и отказ от российского риска, показало исследование Зонненфельда с коллегами в мае 2022 г.: рост рыночной капитализации объявивших о прекращении работы в России компаний существенно превышал их разовые списания и потерю выручки. Аналогичную динамику демонстрировали облигации, кредитные спреды и кредитные дефолтные свопы таких компаний, «показывая, что положительная реакция инвесторов охватывала все финансовые рынки».
По оценке Киевской школы экономики, до войны активы компаний США в России составляли всего $52 млрд. На пике своего участия в ее экономике большинство американских компаний получали в России не более 1% своей мировой выручки, а теперь эта цифра близка к нулю, отмечают Зонненфельд и Тайан. General Motors, например, свернула производство автомобилей в России еще в 2015 г. по бизнес-причинам и после санкций за аннексию Крыма. А весной 2022 г. прекратила и экспорт премиум-автомобилей, закрыв российское представительство.
Слова исследователей подтверждает Гарольд Хэмм, создатель одной из ведущих независимых компаний по добыче сланцевой нефти в США Continental Resources и видный донор предвыборной кампании Трампа. Даже если президент наладит отношения с Путиным, американские компании не побегут в Россию, сказал он в интервью Financial Times. По словам Хэмма, там всегда было тяжело работать и он благодарен судьбе за то, что не последовал за конкурентами:
Многие потеряли там кучу денег. Думаю, они не захотят туда возвращаться. Время от времени там наступает мир, но не очень часто.
«Вряд ли что-то светит»
Пока Путин по предложению Дмитриева пытается наладить отношения с американским президентом через поиск возможностей для совместного бизнеса, чиновники, занимающиеся практическими делами, выставляют дополнительные рогатки. При желании иностранных инвесторов снова выйти на российский рынок им надо будет обсуждать условия возврата с нуля, заявил неделю назад первый вице-премьер Денис Мантуров. Никто пока не обращался за реализацией права на обратный выкуп своих активов в России, а для многих это право уже и вовсе истекло, сказал он, напомнив, что Путин после 2023 г. ограничении сроки опционов на выкуп одним годом.
«Мы будем рассматривать каждый случай в отдельности и с тем, с кем нам выгодно сотрудничество, мы будем находить решения», – отметил Мантуров.
В свою очередь, на слова гендиректора Renault Луки де Мео о том, что не стоит исключать возвращения автоконцерна в Россию, мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал: «Вряд ли ему что-то светит». Де Мео, впрочем, подчеркнул в разговоре с FT, что выкуп доли в АвтоВАЗе не является приоритетом для Renault и он «скорее сосредоточился бы на будущем, чем на том, чтобы наверстать упущенное».
Зонненфельд и Тайан резюмируют:
Генеральные директора американских компаний знают, что вести бизнес с Владимиром Путиным не просто неправильно – это плохой бизнес. Президент США должен к ним прислушаться: осознать имеющиеся у него возможности и дать российской экономике потерпеть крах.