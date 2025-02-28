закрыть
28 февраля 2025, пятница, 15:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Интереснее, чем Taurus: Германия разрабатывает новую дальнобойную ракету

  • 28.02.2025, 15:24
  • 1,508
Интереснее, чем Taurus: Германия разрабатывает новую дальнобойную ракету

Оружие имеет одно важное преимущество.

Германия разрабатывает новую дальнобойную ракету RCM² на 500 км без американских компонентов, которая для Украины может стать интереснее Taurus.

Как пишет Defense Express, вопрос поставки крылатых ракет Taurus для Украины остается открытым, особенно учитывая результаты выборов в Германии.

Однако есть существенная проблема: Taurus создана для запуска с самолетов, что требует специальных носителей, с которыми есть пени нюансы. Например, даже для адаптации шведских «Грипенов» под эти ракеты требуется время и дополнительные усилия.

На этом фоне перспективной является разработка новой немецкой дальнобойной ракеты RCM² с дальностью до 500 км, которую можно запускать с разных платформ. Такая гибкость делает ее потенциально более интересной для Украины.

По информации немецкого портала Hartpunkt, который ссылается на «хорошо информированные источники», компания MBDA Germany, работающая над RCM², планирует в этом году окончательно определить ее «дизайн»: очертания, детали конструкции, габариты и тому подобное. Первые испытательные пуски с наземной платформы ожидаются к 2028 году.

Рендеры MBDA Germany демонстрируют возможные варианты запуска RCM²: с вертикальной пусковой установки на фрегатах, сброс с транспортного самолета A400M или использование реактивной системы M270 MLRS (три такие установки уже переданы ВСУ).

Ожидается, что ракета будет иметь длину около 4 метров и стартовую массу 350 кг, где примерно треть будет составлять боевая часть. Для наземных платформ предусмотрено использование стартового ускорителя, что увеличит ее размеры и вес.

При этом инженеры MBDA Deutschland сознательно избегают использования американских комплектующих, чтобы избежать проблем с экспортным контролем и т.д., и это тормозит темп работ.

В то же время существует вероятность использования отдельных элементов конструкции Taurus, таких как рули, что может ускорить процесс разработки.

Самое интересное, что работы над RCM² пока финансируются самой компанией MBDA Deutschland и ведет их по собственной инициативе, но при этом поддерживает связь с потенциальными покупателями.

Как отмечает Defense Express, пока все эти характеристики свидетельствуют о том, что RCM² может стать более интересным вариантом для Украины, чем Taurus. Однако проект еще на начальной стадии, и до его завершения понадобится время.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина