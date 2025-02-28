Интереснее, чем Taurus: Германия разрабатывает новую дальнобойную ракету 28.02.2025, 15:24

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Оружие имеет одно важное преимущество.

Германия разрабатывает новую дальнобойную ракету RCM² на 500 км без американских компонентов, которая для Украины может стать интереснее Taurus.

Как пишет Defense Express, вопрос поставки крылатых ракет Taurus для Украины остается открытым, особенно учитывая результаты выборов в Германии.

Однако есть существенная проблема: Taurus создана для запуска с самолетов, что требует специальных носителей, с которыми есть пени нюансы. Например, даже для адаптации шведских «Грипенов» под эти ракеты требуется время и дополнительные усилия.

На этом фоне перспективной является разработка новой немецкой дальнобойной ракеты RCM² с дальностью до 500 км, которую можно запускать с разных платформ. Такая гибкость делает ее потенциально более интересной для Украины.

По информации немецкого портала Hartpunkt, который ссылается на «хорошо информированные источники», компания MBDA Germany, работающая над RCM², планирует в этом году окончательно определить ее «дизайн»: очертания, детали конструкции, габариты и тому подобное. Первые испытательные пуски с наземной платформы ожидаются к 2028 году.

Рендеры MBDA Germany демонстрируют возможные варианты запуска RCM²: с вертикальной пусковой установки на фрегатах, сброс с транспортного самолета A400M или использование реактивной системы M270 MLRS (три такие установки уже переданы ВСУ).

Ожидается, что ракета будет иметь длину около 4 метров и стартовую массу 350 кг, где примерно треть будет составлять боевая часть. Для наземных платформ предусмотрено использование стартового ускорителя, что увеличит ее размеры и вес.

При этом инженеры MBDA Deutschland сознательно избегают использования американских комплектующих, чтобы избежать проблем с экспортным контролем и т.д., и это тормозит темп работ.

В то же время существует вероятность использования отдельных элементов конструкции Taurus, таких как рули, что может ускорить процесс разработки.

Самое интересное, что работы над RCM² пока финансируются самой компанией MBDA Deutschland и ведет их по собственной инициативе, но при этом поддерживает связь с потенциальными покупателями.

Как отмечает Defense Express, пока все эти характеристики свидетельствуют о том, что RCM² может стать более интересным вариантом для Украины, чем Taurus. Однако проект еще на начальной стадии, и до его завершения понадобится время.

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