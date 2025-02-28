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В Минске тестировали «менее агрессивную» соляную смесь

  • 28.02.2025, 15:31
В Минске тестировали «менее агрессивную» соляную смесь

Чем закончился эксперимент.

Заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Артем Ганчар в пресс-центре БелТА рассказал, чем закончилось тестирование менее агрессивной соляной смеси в Минске прошлой зимой.

Зимой 2023-2024 гг. в Минске проводился пилотный проект Академии наук, когда на локальных участках улиц Свердлова и Ульяновской применялась техническая соль «Беларуськалия» с ингибиторной добавкой, которая в лабораторных условиях показывала неплохие результаты по снижению коррозионного воздействия на покрытия различных типов и зеленые насаждения. Предполагалось, что эта смесь на 30-40% снизит агрессивное воздействие соляной смеси.

С учетом этого ингибитора одна тонна соли становится в 2,5 раза дороже, но это вопрос не стоимости. Благодаря этому проекту планировалось определить, насколько использование этой смеси будет выгоднее для экологии, машин и людей.

«Получили незначительные отличия. Поэтому экономически нецелесообразно этот ингибитор применять. В данный период улицы обрабатываются стандартной технической солью и песчано-соляной смесью», - пояснил Артем Ганчар.

В Минске из года в год (что проверено опытом и обусловлено экономической целесообразностью) применяется стандартная техническая соль - минеральный галит марки А, который добывает «Беларуськалий», и смеси на его основе.

«В этом году ничего нового не применялось», - подчеркнул заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома».

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