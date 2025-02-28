Разве победа выглядит так? 2 Андрей Калитин

28.02.2025, 15:52

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Андрей Калитин

Суд истории все-таки есть.

Правовед, ученый-физик и писатель Марк Ландау, покинувший Россию после революции 1917-го года, в одной из своих работ утверждал: «Нет суда истории. Есть суд историков, и он меняется каждое десятилетие».

Ландау в своих трудах нередко представлял Россию в образе Фемиды, держащей в своих руках чаши весов истории. Этот образ всплывает в памяти, когда видишь, как российский официоз начинает формировать образ победы, заполняя одну из чаш.

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров уверен, что Россия уже одержала убедительную победу и выглядит она так: «обретение себя, укрепление российской идентичности, рост самоуважения, закрепление статуса России как одного из ключевых игроков мирового пространства». Федоров отмечает победу и на «информационно-психологическом фронте»: уровень поддержки президента значительно вырос (с 64% в январе 2022-го до 76% в декабре 2024 года), 92% граждан называют себя патриотами, 81% засвидетельствовали «гордость за страну».

У этих цифр, социологическое происхождение которых ВЦИОМ использует для создания образа победы, есть цена. Итак, что же на другой чаше?

Восточная Украина лежит в руинах. Количество погибших с обеих сторон засекречено, но цифры все же прорываются сквозь цензуру. 54% россиян признались, что война негативно отразилась на их повседневной жизни.

Уже три года масштабным обстрелам подвергаются российские города и села: за три года от воздушных атак погибли порядка 400 мирных жителей, больше половины из них — из Белгородской области.

В Курской области, где часть территории уже несколько месяцев контролируется украинской армией, почти две тысячи мирных жителей числятся пропавшими без вести. Только по официальным данным Росстата, за три года СВО цены внутри страны выросли на 29%.

Если же брать стоимость минимального набора продуктов питания, то она, по данным Росстата, увеличилась на 32,4%. В реальности уровень инфляции - еще выше.

По данным МВД, количество тяжких и особо тяжких преступлений в стране неуклонно растет с 2022 года. При этом итоги прошлого года уже побили рекорд за 14 лет — 617 тысяч преступлений. В 2024 году естественная убыль населения России выросла на 20% — умерло на 596 тысяч человек больше, чем родилось.

Число новорожденных снизилось до 1,22 млн., а смертность увеличилась до 1,82 млн. человек.

На эту же чашу весов можно добавить крушение институтов гражданского общества, свободных медиа и много других показателей, которые по цензурным соображениям сегодня просто опасно перечислять.

Разве победа выглядит так?

Если вернуться к образу России в виде Фемиды, ожидающей суда истории, неплохо было бы снять с ее глаз повязку. С завязанными глазами правду не рассмотреть. И еще мне кажется, что «суд истории», который отрицал Марк Ландау, все-таки есть. Он - впереди.

Андрей Калитин, «Телеграм»

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