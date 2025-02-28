закрыть
28 февраля 2025, пятница, 17:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Для нас 8 Марта начинается за много месяцев до праздника»

4
  • 28.02.2025, 15:59
  • 2,440
«Для нас 8 Марта начинается за много месяцев до праздника»

Гродненцы вырастили 15 тысяч тюльпанов на втором этаже своего дома.

Супружеская пара Ирины и Дмитрия выращивают тюльпаны в семейной оранжерее, которая находится в их частном доме. Сейчас гродненцы готовятся к 8 марта — предприниматели срезают и упаковывают цветы перед поставкой, пишет NewGrodno.by.

Для цветов выделили одну из самых больших комнат на втором этаже, которую прежде использовали для больших семейных праздников — большую часть года она просто пустовала.

По словам Ирины, тюльпанами занимаются родители Дмитрия, так что начинать пришлось не совсем с нуля.

— Для нас 8 Марта начинается за много месяцев до праздника. Еще в апреле определяемся с сортами на следующий сезон. Заказываем их у поставщика. Летом закупаем луковицы. Перед посадкой их надо правильно охладить: у нас в роли рефрижератора выступает подвал, — рассказывает Ирина.

Во второй половине осени луковицы тюльпанов высаживают в грунт из смеси торфа и песка — на это уходит несколько дней.

— Здесь свыше 200 ящиков, в каждом по 70 луковиц, каждую из которых надо посадить вручную.

Самый активный период подготовки начинается за несколько недель до 8 марта. За это время цветник должен превратиться в укомплектованные и упакованные заказы. Оптовики часто заказывают в среднем по 1000 тюльпанов.

В этом году в семейной оранжерее вырастили 15 различных сортов.

— Спрос остается на классические красные или розовые тюльпаны, а также на двухцветные варианты. А вот несколько лет назад был настоящий бум желтых тюльпанов. За ними «охотились» буквально все, — подчеркивает Ирина.

Гродненцы добавляют, что в этом году ориентировочная стоимость цветка в розницу составит 3,5 рубля.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина