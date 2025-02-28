«Для нас 8 Марта начинается за много месяцев до праздника» 4 28.02.2025, 15:59

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Гродненцы вырастили 15 тысяч тюльпанов на втором этаже своего дома.

Супружеская пара Ирины и Дмитрия выращивают тюльпаны в семейной оранжерее, которая находится в их частном доме. Сейчас гродненцы готовятся к 8 марта — предприниматели срезают и упаковывают цветы перед поставкой, пишет NewGrodno.by.

Для цветов выделили одну из самых больших комнат на втором этаже, которую прежде использовали для больших семейных праздников — большую часть года она просто пустовала.

По словам Ирины, тюльпанами занимаются родители Дмитрия, так что начинать пришлось не совсем с нуля.

— Для нас 8 Марта начинается за много месяцев до праздника. Еще в апреле определяемся с сортами на следующий сезон. Заказываем их у поставщика. Летом закупаем луковицы. Перед посадкой их надо правильно охладить: у нас в роли рефрижератора выступает подвал, — рассказывает Ирина.

Во второй половине осени луковицы тюльпанов высаживают в грунт из смеси торфа и песка — на это уходит несколько дней.

— Здесь свыше 200 ящиков, в каждом по 70 луковиц, каждую из которых надо посадить вручную.

Самый активный период подготовки начинается за несколько недель до 8 марта. За это время цветник должен превратиться в укомплектованные и упакованные заказы. Оптовики часто заказывают в среднем по 1000 тюльпанов.

В этом году в семейной оранжерее вырастили 15 различных сортов.

— Спрос остается на классические красные или розовые тюльпаны, а также на двухцветные варианты. А вот несколько лет назад был настоящий бум желтых тюльпанов. За ними «охотились» буквально все, — подчеркивает Ирина.

Гродненцы добавляют, что в этом году ориентировочная стоимость цветка в розницу составит 3,5 рубля.

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