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В оккупированном Мариуполе партизаны взорвали работника ФСБ в собственном авто

  • 28.02.2025, 16:07
  • 2,622
В оккупированном Мариуполе партизаны взорвали работника ФСБ в собственном авто

Оккупанта забрали в реанимацию.

В оккупированном городе Мариуполь Донецкой области произошло чрезвычайное происшествие. Взорвано авто сотрудника ФСБ РФ. Как пишет «Фокус», об этом сообщил бывший советник городского мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Сегодня ночью около 01:00 в Приморском районе члены «Мариупольского Сопротивления» взорвали автомобиль с ФСБшной сволочью. Пострадавший в реанимации. Не должен выжить. Детали акции позже. Когда позволят обстоятельства безопасности», — проинформировал он.

Петр Андрющенко добавил, что после взрыва российская ФСБ начала искать подрывника. Оккупанты осуществляют массовые задержания, пытаясь отследить украинское подполье.

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