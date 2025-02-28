Задолго до США: как наши предки получили свою Конституцию 1 28.02.2025, 16:15

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История третьего Статута ВКЛ.

Задолго до появления первой в мире Конституции США у литвинов уже был свой Основной закон. Его представлял в 1588 году третий Статут Великого княжества Литовского, который был создан при непосредственном участии и по инициативе канцлера Льва Сапеги, пишет «Литвин».

Чтобы понять, как и зачем понадобился литвинам новый Статут, стоит вспомнить, что представляла собой держава литвинов в конце 16 столетия. Стараниями многих поколений к моменту издания третьего Статута Великое княжество Литовское простиралось от Прибалтики до черноморских областей.

В громадной империи, могущество которой заложил Витовт Великий, жили разные народы с непохожим менталитетом, обычаями, представлениями о справедливости.

Мудрые государственные мужи ВКЛ понимали, что государство не может быть стабильным и процветающим, когда им правит только воля одного человека – монарха. В этом случае держава обрекалась на постоянные кровавые междоусобицы. За примерами литвинам далеко ходить не было нужды. В Турции рубили головы друг другу султанские отпрыски, сражаясь за трон. В дикой Московии смерть великого князя и царя постоянно вызывала боярские склоки, от которых страдали простые люди.

Потому и появлялись с 15-го века варианты Кодексов, которые регламентировали разные стороны жизни в ВКЛ. Счет вели от Судебника князя Казимира 1468 года. Затем появились три Статута.

Главной особенностью первых основных законов литвинов было то, что власть в Княжестве разделялась на ветви. Никто не мог единолично направлять государственный корабль туда, куда ему захотелось. Принцип разделения властей гарантировал соблюдение свобод и прав населению независимо от сословной принадлежности.

Власть строилась по схеме, впоследствии признанной самой эффективной и справедливой. Князь и его аппарат обладали властью исполнения законов и установлений парламента. Судебная власть адресовалась судебным инстанциям разного уровня в зависимости от степени тяжести дел.

Монарха литвины выбирали, ограничивая его права Законом. Таким образом исключался произвол. И в ВКЛ не могло происходить ужасов, подобных тем, какие имели место у московитов. Достаточно вспомнить, как в конце 16 века ходил войной на Новгород царь Иван Грозный и как он вырезал под корень население торговой республики.

Статут 1588 года провозглашал Литву независимой державой. И это, несмотря на унию с Польшей, которую пришлось заключить из-за кровавой войны за Ливонию. Язык литвинов (некоторые ученые называют его старобелорусским) был государственным, что укрепляло государственный аппарат. Лица, имевшие принадлежности к ВКЛ, не могли приобретать земли и править бал на литвинской земле. Даже поляки. ВКЛ было государством для литвинов, причем литвином считался представитель любого народа, который жил на землях державы.

Статут 1588 года обеспечивал всем жителям право на полную безопасность имущества и жизни. Гарантом становился великий князь. Причем гарантировались и права женщин. Их никто не мог приневолить к замужеству, никто не мог беззаконно отнять у них собственность. Примечательно: за убийство поданного крестьянина шляхтич должен был отправиться на плаху. Такого в Московии и слухом не слыхивали, там помещик мог спокойно вешать своих холопов и не опасаться суда и казни.

Правда, Статут 1588 года все же отдавал дань эпохе. Это заметно в перечне наказаний, которые полагались преступникам. К примеру, женщин, пойманных за прелюбодейством, могли закопать в землю живыми. Жестокие казни огнем и водой предназначались для тех, кто занимался ведовством и порчей общественной собственности.

Строго наказывались любые преступления, которые подрывали оборону державы от внешних и внутренних врагов.

Статьи Статута 1588 года использовали в качестве образца государственные системы многих европейских стран. К примеру, в Польше при отсутствии четко выраженных норм местного права прибегали к обращению к законам Литвы. В Российской империи законодательные акты ВКЛ эпоху его расцвета широко переводились на русский язык, что свидетельствовало о большой востребованности старых кодексов царскими юристами. Кроме русского, существуют переводы (начиная с 17 века) Статутов Литвы на украинский, французский, немецкий языки.

Интересно, что после потери независимости Великого княжества Литовского и поглощения его Российской империей жители ряда губерний еще пользовались установлениями, разработанными в далеком 16- столетии. В Могилевской и Витебской областях Статуты ВКЛ перестали работать только при царе Николае Первом в 1831 году, когда было подавлено восстание польской и литвинской шляхты против царизма. Через девять лет Статуты запретили на территории Гродненщины, Минщины и Виленщины.

Так в плане юридической грамотности литвины, можно сказать, уже в 15-16 веках шли впереди всей Европы. И только военные поражения и сложная международное положение державы не позволили дальнейшему развитию законов, созданных юристами-новаторами круга канцлера Льва Сапеги.

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