FT: Европа может нанести «нефтяной удар» по России 28.02.2025, 16:23

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И США для этого не нужны.

Существуют легальные способы конфискации российских активов и ужесточения санкций.

За 25 лет Вашингтон выстроил мощную систему санкций. Однако президент США Дональд Трамп уже рассматривает перспективы более тесного экономического сотрудничества с Россией. Изменение санкционной политики Вашингтона — лишь вопрос времени, пишет журналист Financial Times Мартин Сандбу (перевод — сайт Charter97.org).

«Санкционная коалиция против России, которая оказывала давление на Москву для прекращения боевых действий в Украине, оказалась чрезвычайно эффективной благодаря лидерам по обе стороны Атлантики. Однако ключевую роль в этом процессе сыграли Соединенные Штаты», — заявил директор Национального экономического совета США Лаэль Брэйнард. Возникает вопрос: что случится, если США выйдут из игры?

Есть три вида инструментов экономической войны, которую Запад развернул против России.

Первый — это инструменты, которые ограничивают экспортные доходы России, такие как ценовые ограничения на поставки нефти, обслуживаемые западными судоходными и страховыми компаниями, или эмбарго на продажу определенных товаров. Второй — это инструменты, ограничивающие российский импорт, ориентированные на товары военного назначения и двойного назначения.

И, наконец, третий — это финансовые санкции, ограничения на использование западных банковских услуг для перевода денег, которые могут сдерживать торговлю в любом направлении даже без прямых торговых санкций. Например, необходимость контроля за движением капитала в России была вызвана потерей Москвой доступа к своим конвертируемым валютным резервам. Чтобы понять, что произойдет, если США в одностороннем порядке снимут санкции с России, рассмотрим поочередно каждый из этих инструментов. Могут ли ЕС и Великобритания вместе с остальными западными партнерами сохранить эффективные санкции?

Да, с точки зрения права санкции можно сохранить, но это не гарантирует достижение желаемого эффекта.

«Меня очень беспокоит возможное изменение позиции администрации относительно необходимости сохранения санкций, пока мир не будет прочно восстановлен. Это создаст сложности для европейских партнеров, но я ожидаю, что они продолжат стремиться к сохранению санкционного режима», — сказал Брейнард.

Ограничение доступа России к импорту стратегических товаров не будет иметь большого значения без США. Практически для любого товара, продажу которого запрещает какая-либо страна, найдется адекватная или лучшая замена в США. Кроме того, товары можно перевозить через США. Сейчас также существует обходной путь через соседей России — Турцию, Китай и государства Центральной Азии. Эти пути обхода возможно закрыть, если власти полны решимости должным образом обеспечивать соблюдение своих санкций. Но попробуйте остановить торговлю с США. Это невозможно, если США не будут сотрудничать.

Запрет на российские природные ресурсы — совсем другое дело. Россия исторически поставляла газ и нефть в Европу, и если ЕС окончательно закроет рынок, это серьезно ударит по экспорту, даже без участия США. Ограничение цен на нефть, установленное Европой и Великобританией, значительно затруднило российский экспорт, поскольку ЕС и Великобритания доминируют в этих услугах во всем мире. Эти санкции оказались более эффективными, чем полный запрет США на импорт российской нефти. США также помогли предотвратить уклонение от санкций, нацелившись на «теневые» суда, а Европа поддержала эти усилия. Европейцы могут не только в одностороннем порядке ограничить доходы России от экспорта сырьевых товаров, но даже ужесточить санкции. Европа способна снизить потолок цен на нефть, расширить списки санкционных ресурсов и усилить контроль за их соблюдением, ввести вторичные санкции и преследование нарушителей и «теневой флот».

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