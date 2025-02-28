Мужчина нашел 2000-летнюю ложку, «предсказывающую будущее» 28.02.2025, 16:31

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Редкий артефакт найден на западном побережье острова Мэн.

Роб Миддлтон, охотник за сокровищами из Великобритании, с помощью металлоискателя нашел редкий артефакт. Это древняя бронзовая ложка, которую древние люди могли использовать в ритуальных церемониях, чтобы предсказывать будущее. Об этом пишет издание ITV News.

Редкий артефакт

Артефакт найден в Патрике, что на западном побережье острова Мэн. По словам археологов, он датируется железным веком — примерно с 1200 года до нашей эры до 340 года нашей эры.

Эллисон Фокс, куратор коллекции острова Мэн, отмечает, что 2000-летнюю находку использовали для предсказания будущего, а не для приема пищи.

Предвидение будущего

По ее словам, люди в то время делали в ложках углубления в виде креста, а затем наливали туда особую жидкость. Ученые не знают подробностей о деталях ритуала, ведь описания церемонии были утрачены со временем. Впрочем, по их мнению, каждая четверть креста содержала какие-то ответы.

Согласно данным археологов, подобные артефакты находили также в Великобритании, Ирландии и Франции. Ложка Миддлтона стала 28-й такой находкой. Сообщается, что охотник за сокровищами пожертвовал ее местному музею. Новый экспонат посетители острова смогут увидеть уже с 14 февраля.

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