В Румынии арестовали 18 человек по делу, связанному с Джорджеску 1 28.02.2025, 16:37

1,606

Кэлин Джорджеску

Им были предъявлены обвинения в попытке свержения конституционного строя.

Генеральная прокуратура Румынии задержала 18 человек по делу, связанному с пророссийским политиком и бывшим кандидатом в президенты Калином Джорджеску.

Об этом сообщает Romania Journal.

Прокуратура обратилась с ходатайством о выборе меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 дней для 18 задержанных лиц, а также для еще трех фигурантов заочно.

В частности, запросы на ордера на арест были выданы для руководителя группы румынских наемников Горациу Потры, его сына и брата. Им были предъявлены обвинения в попытке свержения конституционного строя, нарушении правил владения оружием и подстрекательстве к преступлению.

Потра, как отмечается, успел сбежать из страны после обысков.

Среди допрашиваемых по делу также был бывший наемник Иностранного легиона Эуджен Сечила, задержанный по ордеру в столичном аэропорту имени Анри Коанде.

Так, в среду прокуратура провела 47 обысков в пяти уездах страны по делу против близких соратников Калина Джорджеску, в том числе Горациу Потры. Обыски провели в домах 27 человек и в четырех штаб-квартирах компании. Одним из обыскаемых был наемник Горациу Потра, политик из города Медиаш.

Во время обысков прокуратура обнаружила целый арсенал: десятки единиц огнестрельного оружия, магазины, гранаты, гранатометы и пулеметы. Также были найдены большие суммы наличных денег – 3 300 000 долларов, 700 000 леев, 24 килограмма золота в виде слитков.

В рамках этого же дела прокуратура также расследует инициирование или создание организации антисемитского характера, преступления против конституционного строя, ложные сведения о источниках финансирования избирательной кампании или публичное подстрекательство к преступлению.

Джорджеску, которого в среду доставили на слушание по делу о торговле людьми и обвинили в деятельности против конституционного строя, ложной информации, неоднократных ложных заявлениях об источниках финансирования избирательной кампании и декларировании активов, утверждает, что расследование, направленное против него, «напоминает ему о коммунистическом менталитете и системе 1950-х годов».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com