В Румынии арестовали 18 человек по делу, связанному с Джорджеску

В Румынии арестовали 18 человек по делу, связанному с Джорджеску1
- 28.02.2025, 16:37
- 1,606
Им были предъявлены обвинения в попытке свержения конституционного строя.
Генеральная прокуратура Румынии задержала 18 человек по делу, связанному с пророссийским политиком и бывшим кандидатом в президенты Калином Джорджеску.
Об этом сообщает Romania Journal.
Прокуратура обратилась с ходатайством о выборе меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 дней для 18 задержанных лиц, а также для еще трех фигурантов заочно.
В частности, запросы на ордера на арест были выданы для руководителя группы румынских наемников Горациу Потры, его сына и брата. Им были предъявлены обвинения в попытке свержения конституционного строя, нарушении правил владения оружием и подстрекательстве к преступлению.
Потра, как отмечается, успел сбежать из страны после обысков.
Среди допрашиваемых по делу также был бывший наемник Иностранного легиона Эуджен Сечила, задержанный по ордеру в столичном аэропорту имени Анри Коанде.
Так, в среду прокуратура провела 47 обысков в пяти уездах страны по делу против близких соратников Калина Джорджеску, в том числе Горациу Потры. Обыски провели в домах 27 человек и в четырех штаб-квартирах компании. Одним из обыскаемых был наемник Горациу Потра, политик из города Медиаш.
Во время обысков прокуратура обнаружила целый арсенал: десятки единиц огнестрельного оружия, магазины, гранаты, гранатометы и пулеметы. Также были найдены большие суммы наличных денег – 3 300 000 долларов, 700 000 леев, 24 килограмма золота в виде слитков.
В рамках этого же дела прокуратура также расследует инициирование или создание организации антисемитского характера, преступления против конституционного строя, ложные сведения о источниках финансирования избирательной кампании или публичное подстрекательство к преступлению.
Джорджеску, которого в среду доставили на слушание по делу о торговле людьми и обвинили в деятельности против конституционного строя, ложной информации, неоднократных ложных заявлениях об источниках финансирования избирательной кампании и декларировании активов, утверждает, что расследование, направленное против него, «напоминает ему о коммунистическом менталитете и системе 1950-х годов».