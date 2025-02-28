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Во всех школах Минского района объявлена срочная эвакуация

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  • 28.02.2025, 16:46
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Во всех школах Минского района объявлена срочная эвакуация
иллюстративное фото: Naumchyk Aliaksandr / Shutterstock.com

Дети и учителя покидают здания, успевая только взять верхнюю одежду.

Из учреждений образования в Минском районе эвакуируют школьников, пишет «Точка». В соцсетях публикуют кадры из Заславля, где дети и взрослые покидают здание школы №1.

Ребята оперативно и организованно выходят на улицу, успевая прихватить только верхнюю одежду.

Позже появилась информация, что поводов для паники нет, а здоровью детей ничего не угрожает.

Как оказалось, тревога учебная. В Минском РОЧС отметили, что 28 февраля во всех учебных учреждениях района проводится эвакуация ради образовательных целей.

Известно, что мероприятия проходят в преддверии Международного дня гражданской обороны.

Таким образом детям и учителям еще раз напоминают о правилах эвакуации, которые в случае экстренной ситуации могут спасти многие жизни.

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