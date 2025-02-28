закрыть
28 февраля 2025, пятница, 17:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Forbes: Украинские дальнобойные дроны перешли на новые «жирные» цели

  • 28.02.2025, 16:54
  • 1,728
Forbes: Украинские дальнобойные дроны перешли на новые «жирные» цели

Оккупантов достают там, где они наиболее уязвимы.

Украинские беспилотные самолеты-бомбардировщики A-22, которые раньше предназначались для нанесения глубоких ударов по целям, находящимся за сотни километров от границы России, теперь переориентировались на новые «жирные» цели и сбрасывают бомбы на российские войска ближе к линии фронта.

Как пишет обозреватель Forbes Дэвид Акс, российский солдат записал на видео налет украинского А-22 на российскую позицию, предположительно в Брянской области России. Акс отмечает, что обычно российские вооруженные силы не размещают пехоту вокруг тех целей, по которым наносят удары А-22 - заводов, штабов в тылу и нефтяных объектов, поэтому возможно, что недавний налет произошел ближе к линии фронта.

«A-22 - недавно модифицированный, чтобы сбрасывать бомбу и возвращаться на базу, а не просто врезаться в цель в стиле камикадзе - очевидный выбор для более близких ударов. Если украинские одноразовые беспилотники-квадрокоптеры с видом от первого лица и многоразовые октокоптеры, сбрасывающие гранаты, при выполнении обычной миссии могут удаляться от линии фронта на 5-10 миль, то A-22 может пролететь гораздо дальше, прежде чем нанести удар», - отмечает Акс.

Он объясняет, что это может позволить ему поразить российские полки, дивизии и полевые армии там, где они наиболее уязвимы: на их местах отдыха, автобазах и складах снабжения, потенциально в десятках миль от линии соприкосновения и далеко за пределами досягаемости небольших беспилотников.

Конечно, пилотируемые истребители и бомбардировщики Украины являются лучшим выбором для таких рейдов. Однако украинские ВВС располагают ограниченным количеством истребителей и должны следить за тем, чтобы не потерять их слишком много и слишком быстро.

«Поэтому украинцам имеет смысл отправлять беспилотники A-22 стоимостью 90 000 долларов на задания, для выполнения которых в противном случае потребовались бы многомиллионные и практически незаменимые пилотируемые самолеты. А киевская компания «Аэропракт» всегда может сделать больше A-22», - подытоживает аналитик.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина