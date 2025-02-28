Forbes: Украинские дальнобойные дроны перешли на новые «жирные» цели 28.02.2025, 16:54

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Оккупантов достают там, где они наиболее уязвимы.

Украинские беспилотные самолеты-бомбардировщики A-22, которые раньше предназначались для нанесения глубоких ударов по целям, находящимся за сотни километров от границы России, теперь переориентировались на новые «жирные» цели и сбрасывают бомбы на российские войска ближе к линии фронта.

Как пишет обозреватель Forbes Дэвид Акс, российский солдат записал на видео налет украинского А-22 на российскую позицию, предположительно в Брянской области России. Акс отмечает, что обычно российские вооруженные силы не размещают пехоту вокруг тех целей, по которым наносят удары А-22 - заводов, штабов в тылу и нефтяных объектов, поэтому возможно, что недавний налет произошел ближе к линии фронта.

«A-22 - недавно модифицированный, чтобы сбрасывать бомбу и возвращаться на базу, а не просто врезаться в цель в стиле камикадзе - очевидный выбор для более близких ударов. Если украинские одноразовые беспилотники-квадрокоптеры с видом от первого лица и многоразовые октокоптеры, сбрасывающие гранаты, при выполнении обычной миссии могут удаляться от линии фронта на 5-10 миль, то A-22 может пролететь гораздо дальше, прежде чем нанести удар», - отмечает Акс.

Он объясняет, что это может позволить ему поразить российские полки, дивизии и полевые армии там, где они наиболее уязвимы: на их местах отдыха, автобазах и складах снабжения, потенциально в десятках миль от линии соприкосновения и далеко за пределами досягаемости небольших беспилотников.

Конечно, пилотируемые истребители и бомбардировщики Украины являются лучшим выбором для таких рейдов. Однако украинские ВВС располагают ограниченным количеством истребителей и должны следить за тем, чтобы не потерять их слишком много и слишком быстро.

«Поэтому украинцам имеет смысл отправлять беспилотники A-22 стоимостью 90 000 долларов на задания, для выполнения которых в противном случае потребовались бы многомиллионные и практически незаменимые пилотируемые самолеты. А киевская компания «Аэропракт» всегда может сделать больше A-22», - подытоживает аналитик.

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