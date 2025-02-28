Как вывести любого ватника из себя? Телеграм-канал «Соловьиный помет»

28.02.2025, 17:12

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Действует как ладан на черта.

Как вывести любого ватника из себя? Просто говорить ему факты.

Действует как ладан на чёрта.

Потому что факты – это то, что расшатывает их привычный мир и нарушает блаженную стабильность неведения.

Это же так удобно, когда какие-то «умные» люди наверху за тебя подумали, переработали эту информацию и вложили в не обременённый интеллектом мозг.

Телеграм-канал «Соловьиный помет»

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