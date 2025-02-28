«В итоге мне предложили 72 тысячи евро в год» 28.02.2025, 17:19

Белорус исполнил мечту и переехал в Швейцарию.

Владислав — Software Engineer, занимается бэкенд-разработкой. В 2022 году он релоцировался из Беларуси в Берлин, работал в немецком стартапе. Пару лет назад устроился в швейцарскую компанию с офисом в Берлине, а в этом году переехал в Цюрих. Он рассказал devby.io о нюансах жизни и работы в Швейцарии с белорусским паспортом.

Почему Швейцария

— В Швейцарии до своего переезда я был лишь однажды. Но этого оказалось достаточно, чтобы понять, что я хочу там жить. Безумно красивая страна в самом центре Европы с высоким уровнем жизни. Час-два на машине, поезде — и ты уже во Франции, Италии, Австрии. После релокации в Германию я не ожидал, что уже через два года смогу переехать туда.

В 2022 году меня релоцировал в Берлин немецкий стартап, в котором я удаленно работал около года. Стартап разрабатывал платформу для докторов и пациентов, на которой можно задавать вопросы о применении медицинских препаратов. Например, какая приемлемая доза лекарства для детей, какие могут быть побочные эффекты. На платформе был умный поиск, который выдавал ответ по запросу.

В 2023 году я занялся поисками новой работы. И по удачному стечению обстоятельств прошел собеседование и получил оффер от берлинского офиса разработки швейцарской компании, которая производит спортивные вещи. Я занимаюсь разработкой цифровых решений, которые собирают данные о товарах внутри компании и доставляют их на сайт.

«Я указал 58−65 тысяч евро гросс в год, в итоге мне предложили 72 тысячи евро»

Предложение о работе я получил спустя полтора месяца собеседований. Чтобы получить оффер, пришлось пройти 5 раундов интервью с разными членами команды: с рекрутером, Hiring Manager, Product Managers. Еще был Technical Coding Challenge с будущими коллегами.

Чего-то безумно сложного не было — довольно обычный формат интервью для европейской компании. Акцент делался на твоей личной мотивации, заинтересованности в компании, софт-скиллах, cultural fit.

Дополнительно обсуждался оффер. В начале собеседования меня спрашивали о вилке зарплат. Я указал 58−65 тысяч евро гросс в год, в итоге мне предложили 72 тысячи евро.

Также компания предложила другие бенефиты:

• доступ к их образовательной платформе, чтобы проходить курсы, получать новые знания;

• покрытие изучения немецкого языка на полгода;

• гибридный режим работы (в офисе или дома);

• компенсация Urban Sport Clubs membership;

• устройство Apple для работы;

• бесплатная покупка или со скидкой брендовых вещей компании;

• мобильный телефон в подарок.

На тот момент у меня не было краткосрочных планов по переезду в Швейцарию. Я хотел пожить в Германии еще пару лет, чтобы выполнить условия по натурализации (5 лет) и податься на немецкий паспорт, а только потом переехать.

Но в Германии происходят политические изменения и есть риск, что недавно принятый закон о гражданстве отменят и вернут восемь лет вместо пяти, необходимых для натурализации. Поэтому, как только узнал, что меня могут релоцировать в Цюрих, решил воспользоваться возможностью. Менеджеры были «за».

«Компании нужно доказывать, почему тот или иной специалист обязательно должен переехать в Швейцарию»

В Швейцарию проблематично переехать по работе специалистам с паспортами третьих стран (Non-EU). Это отдельный процесс, который может занять до полугода.

Во-первых, есть ограничение на количество специалистов из стран, не входящих в ЕС, которых могут нанять компании в Швейцарии.

Квоту ежегодно устанавливает правительство Швейцарии. Она составляет около 4000 человек в год (меняется каждый год). Значительную часть квоты забирают компании вроде Google и Microsoft.

Во-вторых, компания из Швейцарии обязана доказывать, почему уникален конкретный специалист из третьей страны, почему никто из Швейцарии и всего Евросоюза не подходит на эту позицию. Нужно четыре недели собеседовать кандидатов из Швейцарии и ЕС и предоставить полное обоснование, почему не подошел каждый из кандидатов. Только после этого можно попытаться нанять специалиста из Non-EU.

Компании нужно доказывать, почему тот или иной специалист обязательно должен переехать в Швейцарию, и почему он не может работать удаленно, например, из Германии. Из-за всех сложностей большинство организаций даже не собеседуют людей из не ЕС. Компаний, которые нанимают людей из третьих стран, в Швейцарии можно пересчитать по пальцам.

В моем случае весь процесс занял четыре недели от подачи заявления в миграционное ведомство Швейцарии и получения результата. Компания сотрудничает с агентством, которое перевозит сотрудников в любую страну. Они знают все тонкости работы с миграционной службой. У большинства компаний из Швейцарии такой возможности нет.

«У иностранного специалиста доход должен быть сравним с доходом гражданина Швейцарии на такой же позиции»

Мне потребовалось гораздо меньше документов для переезда в Швейцарию, чем в Германию. От меня требовался только паспорт, скан диплома без оценок и немецкая справка об отсутствии судимостей. На этом все.

Не нужно было подтверждать ни знания языков, ни свою квалификацию. Было только требования по доходам.

У иностранного специалиста доход должен быть сравним с доходом гражданина Швейцарии на такой же позиции. Миграционное ведомство следит, чтобы иностранец получал не меньше, чем местные.

В Берлин я переезжал по Blue Card EU. Эта долгосрочная виза для высококвалифицированных специалистов. Но в Швейцарии по Blue Card EU работать нельзя. Мне потребовалось получить вид на жительство в Швейцарии. Только недавно закрыл все вопросы с легализацией.

Зарегистрироваться на подачу на ВНЖ можно сразу по приезду в страну — в тот же день. Через неделю-две надо сдать биометрику, еще через 3−4 дня ВНЖ приходит по почте.

Вид на жительство зависит от длительности контракта и условий работы. У меня постоянный контракт. Для граждан третьих стран выдают ВНЖ на один год и каждый год его нужно продлевать. Для граждан ЕС выдают сразу на 5 лет.

Если потеряешь работу в Швейцарии и не найдешь новую спустя 30 дней после окончания контракта, то тебя обяжут уехать из страны.

Кстати, был еще один интересный момент, когда я открывал счет в банке UBS. Сотрудница предупредила, что мне нельзя делать никаких переводов, нельзя снимать наличные, оплачивать покупки в Беларуси или Россию, если я вдруг туда поеду. Мне сказали, что если я сделаю любые финансовые операции, связанные с Беларусью/Россией, будут проблемы. Какие проблемы, я не уточнял, но меня просили не пользоваться карточкой и не делать никаких транзакций в этих странах.

«Живя в Цюрихе, я где-то около 56 дней в году работаю просто на налоги»

В компании работает больше 3 тысяч человек по всему миру. Я знаю некоторых коллег из Беларуси, России и Украины. Коллеги совершенно из разных стран и компания делает большой фокус на diversity.

В компании гибридный режим с 2−3 днями в офисе, дальше можно работать из дома. Переработки (которых очень мало) компенсируются.

У сотрудников в Швейцарии есть 2 недели каникул во время новогодних праздников дополнительно к основному отпуску. Плюс есть flexible vacations, когда ты можешь взять дополнительно дни по согласованию в случае, даже если весь отпуск уже исчерпан.

Есть скидки на обеды и кофе, и скидки на товары в магазинах партнеров (в основном, это спортивный инвентарь).

По-моему, уровень зарплат в IТ-компаниях в Швейцарии достаточный для комфортной жизни. Например, в Цюрихе медианная зарплата iТ-специалиста составляет более 10 тысяч евро брутто.

Подоходный налог зависит от размера годовой зарплаты, региона (кантона), города и муниципалитета. В Цюрихе, например, разница между брутто и нетто зарплатой после вычета всех налогов составляет около 23−25%. Обычно на налоги уходит две месячные зарплаты. То есть, живя в Цюрихе, я где-то около 56 дней в году работаю просто на налоги.

«Найти квартиру без знакомств тяжело новичку»

Пока снимаю у друга комнату в трехкомнатной квартире на берегу Цюрихского озера в 20 минутах от города. Арендная плата составляет 1100 евро включая коммунальные услуги.

Но комната — это временный вариант. Сейчас ищу квартиру. Но найти жилье в Цюрихе — это как найти работу. Требуется время.

Найти квартиру без знакомств тяжело новичку: нет кредитного рейтинга, нет первых трёх зарплат, нет рекомендаций от предыдущих лендлордов.

В Цюрихе много квартир сдаются в аренду без мебели. Средняя цена аренды квартиры зависит от местоположения.

• 1−1,5 комнаты — 1650 — 2500 швейцарских франков (1750−2660 евро).

• 2−2,5 комнаты — 2000−2800 швейцарских франков (2120−3000 евро).

• 3−3,5-комнаты — 2600−3500 швейцарских франков (2760−3700 евро).

• 4−4,5 комнаты — 3200−4250 швейцарских франков (3400−4500 евро).

Сложно оценить точную сумму трат. На текущий момент это около 2200 евро в месяц. Сюда входит аренда (1100 евро), продукты питания (500+ евро), мобильная связь (60+ евро), абонемент в спа (120+ евро).

Буду смотреть по ситуации: возможно, сниму квартиру на окраине города, где аренда ниже и можно найти что-то побольше. Благо транспорт ходит идеально, поэтому необязательно жить в самом городе.

В Швейцарии работает принцип — не важно как далеко я живу от города, а как быстро я могу добраться в центр на поездах, которые ходят как часы.

Цюрих в этом плане уютный город. По нему удобно передвигаться благодаря развитой системе общественного транспорта, особенно поездами. Всё синхронизировано, я никогда не жду больше 5 минут, чтобы пересесть на другой поезд, автобус, если куда-то путешествую.

Я знаю коллег белорусов, которые после 10 лет в Цюрихе говорят, что не представляют себе жизнь где-либо еще. Когда они путешествуют в другую страну, им приходится идти на компромиссы, потому что нет той идеальности, организованности, как в Швейцарии.

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