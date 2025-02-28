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Сербский клуб настигла карма за российский шабаш в центре Европы

  • 28.02.2025, 17:28
Сербский клуб настигла карма за российский шабаш в центре Европы

Болельщики баскетбольного клуба «Црвена Звезда» сделали странный перформанс.

Баскетбольный клуб «Црвена Звезда» в Белграде (Сербия) устроил российский шабаш на трибунах во время домашнего матча Евролиги против литовского «Жальгириса». К слову, литовцы активно поддерживают Украину на своих домашних играх против сербов.

Казалось, что игра проходит не в Сербии, а в РФ. Об этом сообщает «Телеграф».

Любители русского мира принесли на арену российские флаги, а также развернули баннеры против НАТО, Европейского союза. Кроме того, сербские болельщики сделали перформанс, изобразив на трибунах огромный российский триколор. Невероятно, но этим не ограничилось — на арене прозвучали российские песни: «Катюша», «Россия», «Знаешь ли ты».

Поддержка РФ, а не родного клуба сыграла с сербами злую шутку. В итоге «Црвена Звезда» проиграла принципиальный матч со счетом 80:86.

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